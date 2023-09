Benevento, tre punti sofferti: Ferrante decide l'esordio casalingo

Per l’esordio al Vigorito Andreoletti sceglie il 3-5-2, Berra scala in difesa ed El Kaouakibi gioca alto. A centrocampo c’è Talia in cabina di regia e Karic come mezzala destra; davanti il tandem Marotta-Ferrante.

All’11’ la prima palla gol è per Marotta che da due passi appoggia debolmente un cross dalla sinistra di Benedetti, Forte c’è e blocca. Reagiscono i pugliesi: conclusione ravvicinata in area di Gavazzi che viene deviata dalla difesa giallorossa.

Al 22’ Ferrante scappa verso la porta e prova a servire l’accorrente Karic, provvidenziale il recupero in scivolata di Accardi. Forte deve smanacciare un bel cross di Pinato. Il gol arriva al 35’: angolo di Benedetti, Ferrante ci mette il fisico spostando il diretto marcatore e mettendola di testa sotto la traversa. Sul finale di tempo prima Talia, con una conclusione molle, e poi Karic si divorano il raddoppio.

Strega avanti al riposo.

Marotta si presenta nella ripresa con una spettacolare rovesciata. El Kaouakibi cerca l’azione in solitaria ma la sua conclusione viene deviata da Ferrante in offside. Al 70’ bel destro di Di Marco, Paleari risponde presente. All’86’ bella giocata di Bolsius che pesca l’inserimento di Simonetti in area, l’ex Ancora si divora il 2-0 da pochi metri. La difesa regge gli ultimi assalti pugliesi, Bolsius gestisce male la palla del raddoppio e Paleari è miracoloso su Di Marco nel recupero. Il Benevento, non senza affanni, esordisce in casa con i tre punti.