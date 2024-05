Benevento-Triestina, Auteri in conferenza stampa: «Non gestiremo il vantaggio. Eccessive quattro giornate di squalifica a Pinato»

Il Benevento attende la Triestina, con l’intento di chiudere la pratica qualificazione dopo l’1-1 di martedì. «La squadra sta fisicamente bene. Il calendario è molto fitto adesso, la trasferta è filata in maniera accettabile, considerando la distanza. Stiamo bene, con le motivazioni si superano anche i piccoli intoppi fisici. Tutti stanno bene, nessuno ha avuto problemi. Berra lo abbiamo gestito. Gli altri hanno fatto scarico», ha spiegato Tano Auteri in conferenza prepartita.

Il tecnico ha ritrovato anche Benedetti, recuperato dal problema al polpaccio. Nella lista dei convocati ci sarà anche Terranova che ha chiesto di essere con i compagni. Auteri pensa a qualche cambio, vista anche la squalifica di Pinato che lascerà un buco sulla trequarti: «Benedetti ha recuperato. Terranova ha chiesto di essere convocato per stare con i compagni, non ha minuti ma il recupero procede bene. Per il ruolo sulla trequarti ci sono molti giocatori. Possono farlo Ciano e Ciciretti, ma senza la mobilità e la corsa di Pinato sia in fase offensiva che di non possesso. Anche Simonetti potrebbe farlo.

Lui può fare tanti ruoli, è in un percorso di evoluzione. Viscardi si allena come un veterano e ha qualità che forse nemmeno lui sa di avere. Sono contento che sia rientrato Meccariello che sta crescendo, ma non è facile a questo punto della stagione determinare una scelta per un giocatore che potrebbe fermarsi in partita.

Lui c’è, è pronto, poi vedremo quanto può giocare».

Il suo Benevento non gestirà il vantaggio della posizione favorevole in regular season, come ha spiegato Auteri: «I due risultati su tre non ci penalizzano. Facciamo bene le nostre consuetudini, giochiamo con ritmo e aggressività, dovremo interpretare bene tanti momenti della partita. Domani, all’interno della stessa partita, se ne giocheranno altre con equilibri e tattiche diverse. Non gestiremo la partita, sarebbe un clamoroso errore che non faremo. La qualificazione non è determinata, vogliamo giocarcela in campo, facendo prevalere i nostri meriti. Gli errori che abbiamo fatto li abbiamo analizzati.

Possiamo aver dato una impressione diversa dalla realtà, abbiamo accusato il contraccolpo del gol preso. In generale dobbiamo difendere con più contatto fisico, quando la palla è fuori area di rigore. Poi siamo andati in difficoltà nello scalare le posizioni e abbiamo concesso palleggio».

Il trainer ha commentato anche i quattro turni di squalifica inflitti a Pinato per il rosso rimediato martedì al triplice fischio: «È stato sorprendente, il gesto è da condannare. Pinato stesso ha chiesto scusa. È stato però un gesto puerile, infantile, non cattivo o maleducato. Bisognava avere un po’ di buon senso, la squalifica è esagerata e ingiusta».