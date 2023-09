Calciomercato Benevento, ultime notizie oggi: preso Terranova dopo il crac di Meccariello

Il Benevento ha preso il sostituto di Biagio Meccariello, che in questo momento si sta operando a Villa Stuart dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il difensore, acquisto di punta dei giallorossi durante questo mercato estivo, ha riportato il grave infortunio durante l'esordio in campionato contro la Turris.

Si tratta del 36enne Emanuele Terranova, svincolatosi dalla Reggina in seguito alla mancata iscrizione dei calabresi. Carli ha chiuso questa mattina l'operazione con il procuratore Alessandro D'Amico (figlio di Andrea), dopo aver sondato ieri la disponibilità di Terranova: arrivato l'ok di Andreoletti e Vigorito dopo un veloce summit. Contratto annuale per il giocatore che si è detto molto contento di approdare in giallorosso. Le operazioni in entrata potrebbero non essere finite qui.