Bentivegna e Stoppa da incorniciare: la Juve Stabia batte il Potenza

La Juve Stabia rialza la testa. Bentivegna e Stoppa concedono il bis dopo il successo griffato con il Taranto nell’ultima sfida al Menti. Sono loro i mattatori della gara con il Potenza che i gialloblù possono mettere in cassaforte insieme ai tre punti che consentono di riprendere la rincorsa ai play-off dopo la delusione del derby di Pagani. Un Potenza con tantissime assenze (e nella ripresa con un uomo in meno per l’espulsione di Romero), nulla può contro una Juve Stabia che non deve sforzarsi oltre il dovuto per centrare la vittoria interna e ritrovare il sorriso. La gara è quasi a senso unico, con l’undici di Trocini che non riesce praticamente mai a costruire qualcosa di realmente pericoloso dalle parti di Sarri. Stoppa ci prova per due volte in avvio di gara (15’ con un tiro dalla sinistra che si spegne sul fondo, e 21’ calciando su Marcone dopo il lancio sul filo del fuorigioco di Eusepi). Alla mezzora la Juve Stabia mette la freccia. Fallo sul sempre presente Stoppa, Bentivegna inventa una parabola perfetta dal limite per l’1-0 dei campani. Nella ripresa poche emozioni fino al 30’, quando è ancora Stoppa a riscaldare il Menti. L’esterno recupera palla al; limite, scambia con Eusepi, e calcia direttamente a rete dal limite. Sul 2-0 la Juve Stabia dilaga. Al 40’ Eusepi scarica di tacco su Ricci, cross basso che il solito Stoppa deposita in rete: “Oggi abbiamo dato una risposta importante per la qualità del gioco, una risposta di questo gruppo che, credetemi, è un piacere allenare. Il Menti è tornato il nostro fortino, abbiamo capito che si devono capitalizzare le palle gol che costruiamo. Siamo soddisfatti, e andiamo avanti cosí. Stoppa? Può sicuramente ambire ad altre categorie, ha tanta qualità e lo sta dimostrando gara dopo gara”.