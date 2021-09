Biglietti gratis ai ragazzi vaccinati, Ghirelli: «Complimenti alla Turris»

Ha riscosso consensi l’iniziativa della Turris di incentivare gli open day vaccinali di settembre – destinati essenzialmente alla platea scolastica – mettendo a disposizione biglietti gratuiti per lo stadio Liguori ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni.

Ieri, subito dopo la nota congiunta di Ente e club, la Lega Pro aveva dato risalto all’iniziativa attraverso i propri canali social. Quest’oggi è arrivato anche il plauso del presidente Francesco Ghirelli. «Spronare i ragazzi a vaccinarsi offrendo la possibilità di vedere la propria squadra del cuore è una bellissima idea. Complimenti alla Turris e a tutti i club di Lega Pro che propongono incentivi di questo tipo».

La Turris metterà dunque a disposizione 20 biglietti per ciascuna delle prossime 4 partite interne ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni che avranno aderito agli open day in programma tra il 9 e il 30 settembre presso l’ex Orfanotrofio SS. Trinità, punto di vaccinazione territoriale. I biglietti saranno sorteggiati e diverranno fruibili una volta maturati i tempi di rilascio del green pass.

La somministrazione di vaccini – dalle ore 8 alle 23 – sarà consentita anche senza l’iscrizione in piattaforma.

Sospiro di sollievo Franco – Nel frattempo, arrivano dall’infermeria indicazioni incoraggianti sulle condizioni di Daniele Franco, uscito anzitempo dal match contro il Monopoli. Nulla di serio per il centrocampista, alle prese con una lieve infiammazione. Dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di mister Caneo per la gara di sabato a Foggia, così come Stefano Esempio.