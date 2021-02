Bisceglie-Juve Stabia, Padalino: «Diamo continuità al percorso»

Messo alle spalle l’1-1 col Teramo e una settimana, finalmente lunga, dedicata solo agli allenamenti e al recupero degli infortunati, la Juve Stabia è pronta all’anticipo di Bisceglie che, domani, aprirà il trittico di gare (mercoledì il Bari al Menti, quindi la trasferta a Palermo), che potrebbe segnare un momento topico della lotta playoff: «Affrontiamo una squadra che necessita di punti, e che difficilmente ci lascerà campo – spiega il tecnico Pasquale Padalino alla vigilia -. Hanno una classifica complessa e non possono commettere errori. Noi, d’altro canto, dovremo essere preparati ad una prestazione di spessore, per cercare di far nostro un risultato importante, sulla scia delle vittorie di Francavilla e Cava».

Le buone notizie, sia pure parziali, giungono dall’infermeria: «Cernigoi e Marotta hanno recuperato – spiega l’allenatore, che tira un sospiro di sollievo -. Poi, ovviamente, dovremo fare a meno dei vari Orlando, Mastalli, Farroni, Bovo e Fioravanti. Sperano di recuperare man mano tutti».

Ipotizzabile un turnover, visto anche l’impegno ravvicinato, e di maggior complessità, mercoledì al Menti con il Bari: «Cercheremo di gestire al meglio tutti. Tre gare ravvicinate si fanno sentire, ma questo non vuol dire minore rispetto per nessuno. Dobbiamo essere concentrati per la gara di Bisceglie, e guardare alle successive una per volta».

