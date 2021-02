La Juve Stabia espugna Bisceglie: al Ventura decide ancora Borrelli

Missione compiuta. Dopo i successi esterni a Francavilla e Cava, la Juve Stabia espugna anche Bisceglie e centra tre punti pesantissimi per la classifica. Complice la sconfitta del Foggia col Bari (avversario mercoledì pomeriggio al Menti alle 17.30), e la gara in programma domani del Teramo con la Paganese, i gialloblù balzano al sesto posto in classifica.

Sette gli assenti per Padalino (Orlando, Bovo, Mastalli, Farroni, Fioravanti, Lia e Rizzo), che recupera invece Marotta, Cernigoi e Iannoni, e punta sul consolidato 3-4-1-2 delle ultime settimane. In difesa Elizalde stavolta dà il cambio ad Esposito sulla sinistra, mentre Mulé ritorna titolare a destra con Troest solito “dominatore dell’area”. A centrocampo torna Garattoni, a ridosso delle due punte, Marotta e Borrelli, c’è Fantacci.

Un primo tempo con due sole emozioni. La prima al 21’ quando Cecconi dalla distanza centra la traversa. Nel finale la Juve stabia ha l’occasione per passare ma Caldore, sugli sviluppi di una punizione di Berardocco, sul passaggio a prolungare di Troest centra la base del palo. Nella ripresa i gialloblù tornano in campo con l’intenzione di fare bottino pieno. Ed al 19’ arriva il meritato vantaggio. Berardocco alza per Borrelli al limite, stop e tiro ad incrociare di destra con la sfera nell’angolino alla destra di Spurio.

Il Bisceglie ci prova fino alla fine, Russo è decisivo sul tiro di Rocco, ma alla fine sono i campani a conquistare l’intera posta, un risultato salutare come non mai, che apre il trittico di gare della settimana (dopo il Bari, domenica la trasferta a Palermo).

