Allenamento sotto la pioggia per la Paganese, che si è ritrovata sul sintetico di Mercato San Severino, per il penultimo allenamento della settimana prima del match col Bisceglie. Rientra Onescu dalla squalifica, mentre a centrocampo mancherà Benedetti ancora alle prese con l'infortunio di natura muscolare subito in trasferta con la Turris. Le scelte non dovrebbero essere di gran lunga differenti rispetto alle ultime sfide.

Buone notizie in casa Bisceglie. Il club nerazzurro ha comunicato che ben sette componenti del gruppo squadra si sono negativizzati ed hanno già ricevuto l’ok dall’Asl Bat per concludere l’isolamento obbligatorio, a seguito dell’esito negativo sui tamponi molecolari, effettuati nei giorni scorsi. Conseguentemente, i tesserati sono tornati a disputare l’attività agonistica dopo aver effettuato tutte le visite ritenute obbligatorie dal protocollo. I calciatori al momento positivi dovrebbero essere ancora nove. Il gruppo si è allenato oggi pomeriggio al Di Liddo e, sempre sul sintetico cittadino, domani mattina effettuerà la seduta di rifinitura. Ciò significa che lo svolgimento della gara di domenica contro la Paganese non è affatto in dubbio. Gli uomini di Bucaro, che in avvio di settimana, avevano ancora fuori 16 calciatori, seppur in formazione rimaneggiata, possono scendere in campo al Torre avendo a disposizione almeno 13 giocatori fra cui un portiere.

