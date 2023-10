La qualificazione in coppa Italia, il primato in campionato. La Juve Stabia continua a godersi un momento magico, che però si deve interrompere forzatamente. Salta infatti la gara di domani pomeriggio prevista a Brindisi. Ancora inagibile l'impianto dei pugliesi per i lavori di messa a norma non ancora ultimati, indisponibile lo stadio alternativo di Taranto, a sua volta dichiarato inagibile. Così la Lega Pro ha disposto il rinvio della gara a martedì 10 ottobre: qualche giorno in più per il Brindisi, per completare l'intervento di adeguamento dello stadio Fanuzzi.

In casa Juve Stabia, ad onor del vero, c'era voglia di giocare per proseguire nel sogno da primi della classe. Nella veste di pompiere il tecnico Guido Pagliuca, gli fanno eco un po' tutti i calciatori nel restare con i piedi ben saldi a terra, e continuare il proprio percorso senza fronzoli: «La classifica non la guardiamo - a parlare è il capitano Alberto Gerbo - I punti che abbiamo conquistato servono per il nostro obiettivo che è la salvezza: ci fa piacere che la città abbia risposto bene, allo stadio trova una squadra che lotta, suda la maglia, cercando di proporre un bel calcio e questa è la chiave giusta. Questo campionato è molto livellato, con squadre costruite per vincere. Noi continuiamo a pensare solo alla Juve Stabia».

A un passo dall'addio, poi la fascia, il futuro di Gerbo è tornato a tinte gialloblù: «Inizialmente ero in uscita, però mi sono presentato ai nastri di partenza avendo risolto un problemino che mi portavo dall'anno scorso, ho svolto il ritiro in maniera professionale, trovando uno staff e un allenatore molto preparati. Al mister piace un tipo di calcio bello, fatto di possesso palla come per i tanti allenatori avuti in carriera, dSottil, Zanetti, De Zerbi, Stroppa, e quindi mi sono trovato subito a mio agio». Pagliuca nella sua top ten: «Il mister mi ha colpito per la sua competenza e per il tipo di calcio che vuole proporre su cui ci confrontiamo spesso. C'è un rapporto umano, sincero che ci permette di lavorare bene». Un avvio di campionato che porta la Juve Stabia Sotto i riflettori, come autentica rivelazione del campionato: «Sinceramente - continua Gerbo -, non mi aspettavo un avvio così, essendoci ragazzi giovani che hanno meno esperienza: il lavoro fatto dà i suoi frutti ma è solo l'inizio». Un gruppo con giovani ma anche elementi di esperienza che fanno la differenza: «È in primis un bel gruppo di persone che stanno bene insieme. Compagni disposti a tutto, ad aiutarsi a vicenda, e la coppa Italia me è stata la riprova».

Anche lo stadio di casa è tornato un fortino: «Al Menti ho giocato da avversario, ed è sempre stato difficile a livello ambientale, i tifosi vicini al campo e il sintetico rendono tutto complicato. Quest'anno siamo partiti bene, la gente apprezza la nostra voglia di sudare la maglia. Pian piano stiamo cercando di conquistarli. Un Menti così ci dà la spinta in più per arrivare al risultato». L'avvio di stagione porta ad alzare il tiro rispetto agli obiettivi: «L'unica asticella è quella degli allenamenti settimanali che ci permettono di analizzare gli errori, e migliorarci per la partita successiva. Questa è l'unica cosa che la squadra conosce».