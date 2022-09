Di Bari: stiamo costruendo la Juve Stabia del futuro

Mentre la squadra viaggia a vele spiegate, sul quarto gradino della classifica alle spalle delle corazzate del girone, in casa Juve Stabia si fa un primo punto della stagione in corso. Il diesse Di Bari torna così sul mercato, e guarda con ottimismo al prosieguo di stagione: «Siamo soddisfatti – queste le sue parole -, ed il campo, dopo tanto lavoro dell’allenatore e dei ragazzi, comincia anche a dare le risposte che speravamo. Non era facile fare mercato, è vero, la società aveva compiuto un passo importante con la ristrutturazione del debito, ma era importante non fare voli pindarici, rispettare il budget, ed alla lunga posso dire che siamo riusciti nell’intento, prendendo anche calciatori che potranno far benissimo in campionato».

Il discorso si sposta sui singoli: «Zigoni? E’ un valore aggiunto per esperienza. Certo, da svincolato, non ha nelle gambe la preparazione dei compagni, ma Colucci lo sta gestendo bene, e sono convinto che potrà darci una grossa mano». Importanti i rapporti con squadra di categoria, come nel caso di Silipo o Pandolfi: «Sicuramente. La Juve Stabia è vista da tutti come una società modello dove far crescere i propri talenti. Anche se non è questo l’obiettivo. Anzi. Puntiamo pian piano, e già abbiamo fatto un grosso passo avanti, ad avere e valorizzare calciatori di proprietà. Come nel caso di Barosi, che sta facendo benissimo in questo avvio di campionato». A proposito di portieri, Di Bari chiarisce anche la posizione di Sarri, rimasto ai margini: «Al momento, sia pure fuori lista, è un nostro portiere. A lui giocarsi settimanalmente l’opportunità di rientrare nei programmi della società e del tecnico». L’obiettivo, inutile negarlo, pian piano si avvicina sempre di più ai play-off: «Piano. Non facciamo voli pindarici, né prendiamo in giro nessuno. Siamo concreti – chiude il dirigente -, guardiamo una gara alla volta, e pian piano capiremo dove possiamo arrivare».