Li tiene sotto controllo anche a distanza con video chiamate quotidiane. Come un sergente di ferro. Perché Eziolino Capuano è così e non sarà certo il Coronavirus a cambiarlo. Da quando il campionato si è fermato lui non ha trovato pace e continua a monitorare i calciatori anche da Pescopagano. Non manca la preoccupazione che naturalmente caratterizza lo stato d'animo di tutti in questa fase storica, l'ansia di non vanificare mesi e mesi di lavoro durissimo, e di sacrifici che solo in parte si possono raccontare, ma anche la convinzione che è necessario che la squadra continui ad allenarsi, seppure in condizioni estremamente difficili. Bandito il lavoro con la palla, l'obiettivo è quello di esercitarsi con un programma ad hoc per ognuno basato sulla forza, ma soprattutto che tenga conto dei problemi e delle patologie pregresse e attuali. Per esempio Ferretti e Di Paolantonio risentono di alcuni fastidi ad un ginocchio, Pozzebon ha rimediato uno stiramento contro la Ternana, all'adduttore sinistro, De Marco neanche è al top. La impossibilità di verificare, attraverso una visita medica o un controllo ecografico, rende il quadro ancora più complesso e così il tecnico ed il suo staff, in collaborazione con quello medico, non possono fare altro che parlare quotidianamente con i singoli e cercare di non forzare per evitare ulteriori complicazioni. Per alcuni infatti la corsa sull'asfalto non è assolutamente consigliabile perché può provocare ulteriori traumi e problemi muscolari. Ed anche la situazione ambientale non è uguale per tutti. C'è chi vive in appartamenti senza spazio all'esterno, chi invece ha intorno alla villetta, vedi Zullo o Parisi, un po' di giardino, e chi invece è al Country Sport come Celjak, Izzillo, Dini, Bertolo e altri che hanno a disposizione un'area abbastanza grande. Con loro c'è anche il preparatore dei portieri Angelo Pagotto che quindi, nel massimo rispetto delle prescrizioni governative, li sta seguendo e controllando. Per il resto ci pensa Capuano che si fa mandare video quotidiani, per verificare se i compiti a casa sono stati eseguiti correttamente, e quando è necessario utilizza skype, il tutto con la consueta dose di carica e adrenalina. Guai se qualcuno non lo segue con attenzione e concentrazione: le urla risuonano nell'etere. Come arriveranno i calciatori alla ripresa, che non ci sarà prima del tre aprile, è difficile immaginarlo. Di certo il tono muscolare sarà diminuito notevolmente e non ci sarà molta differenza tra chi era in condizione prima dello stop e chi era in ritardo. Il lavoro, per preparare il gruppo in vista della ripartenza del campionato ( forse ad inizio maggio ndr), non sarà quello tipico della preparazione estiva, ma di certo importante e mirato. Costantino Padiglione ex Mantova e settore giovanile dell'Avellino spiega quale deve essere, secondo lui, la strada da seguire. Prima di tutto va detto che siamo di fronte ad un evento eccezionale, non ci sono casistiche di riferimento visto che il campionato ricomincerà e poi si fermerà di nuovo. Il che vuol dire che bisognerà basarsi sulla esperienza e optare per una preparazione che sia a metà tra quella estiva e quella di gennaio. Sarà fondamentale puntare su un carico di lavoro intermedio, che punti prima di tutto sulla condizione aerobica, quella maggiormente penalizzata da questo lungo stop, attraverso un lavoro sulle medie distanze e sulla resistenza. Le doppie sedute aiuteranno, ma è ovvio che i carichi di lavoro non dovranno essere pesanti visto che poi mancheranno otto gare alla fine del campionato, più eventuali playoff, e smaltirli diventa difficile.

