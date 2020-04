Con una pec spedita a Dario Scalella e Francesco Baldassarre, l'Idc che detiene tuttora il pacchetto dell'Us Avellino 1912 ha ieri rinviato a data da destinarsi il pagamento della terza rata di 148mila euro al Tribunale di piazzale De Marsico per l'acquisto del club. Una conseguenza logica provocata dall'effetto Coronavirus ma anche dalla richiesta del nuovo amministratore Giovanni D'Agostino, che a dicembre ha raccolto il testimone da Nicola Circelli, di scalare una serie di spese non previste in bilancio. Secondo la vecchia e nuova proprietà, infatti, ci sarebbero i presupposti per chiedere un ulteriore, sebbene non eccessivo, sconto. Valutazione che sarà fatta con tutta calma alla riapertura del Tribunale e, probabilmente, con il saldo finale di maggio che prevede l'ultimo dazio di altri 75mila euro da versare in conto Sidigas- De Cesare. L'attenzione di queste ore di Angelo Antonio D'Agostino, però, è rivolta soprattutto alla riunione di venerdì, in call conference, con gli altri 59 presidenti della Lega Pro in cui si proverà ad assumere delle decisioni importanti destinate a gravare non poco sulle casse del club. Al pari delle altre società di terza serie, del resto, il futuro senza introiti dal botteghino e dagli sponsor fa un po' paura. Ecco perché anche la decisione comunicata ieri dalla Figc di poter differire a giugno i pagamenti degli F24 di gennaio e febbraio, relativamente a ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo onde evitare la penalizzazione di 2 punti in classifica, ha comunque fatto dare un ulteriore sospiro di sollievo dietro le scrivanie.

PROPOSTA LO MONACO

Come detto, però, per tutti i club quello di venerdì rappresenterà un momento importante di incontro e, quasi certamente, di scontro perché sarà davvero difficile trovare una soluzione che vada bene per tutti. Soluzione che, a detta dell'ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, la maggior parte delle società avrebbe comunque già individuato: Il 40% delle società di serie C ha detto facendo non poco scalpore - rischia di scomparire. Ecco perché la volontà da parte della maggioranza dei club di terza serie è quella di presentare una richiesta per la chiusura del campionato. E' impensabile continuare una stagione che per la Lega Pro vuol dire essere già fuori da ogni logica. Questo, di conseguenza, comporterà l'annullamento del campionato, la sospensione degli emolumenti, la possibilità per alcuni giocatori di entrare in cassa integrazione, le tasse bloccate e anche la restituzione delle fideiussioni. C'è da valutare, logicamente, la posizione di Reggina, Monza e Vicenza e le soluzioni che si possono prendere. Per queste ultime che hanno già un piede in cadetteria, senza una promozione a tavolino, il ricorso alle carte bollate sarebbe praticamente automatico. Ecco perché il dibattito di queste ore si sta facendo incandescente con qualche presidente che, sull'esempio della Juventus, ha iniziato a fare delle trattative con i singoli calciatori. L'intento, come riferito da qualche componente dell'Aic, è quello di avviare una sorta di incentivo all'esodo proponendo il pagamento di soli 2 stipendi su 4 con quelli scontati che andrebbero ad essere spalmati sul prossimo contratto. Ipotesi che l'Avellino difficilmente prenderà in considerazione, se non per l'incentivo all'esodo, dal momento che ha l'intera rosa (ad eccezione di Parisi, Ferretti e lo stesso Capuano) con il vincolo che scade il prossimo 30 giugno. Si vedrà.

Preoccupato dall'ecatombe che si prospetta tra i club di C e D, Francesco Ghirelli ha ieri avanzato nuove richieste a Figc e Governo: Stiamo inoltrando proposte nuove ha detto- perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Questo non significa che il calcio sarà nuovamente terra di conquista per i banditi. Anzi, in tal senso aumenteremo i controlli perché non vogliamo ricadute ma allo stesso tempo proporremo un'azione che esenti i club alla fideiussione. Logicamente dovremo anche rivedere i parametri delle iscrizioni dando dei fondi di garanzia ai club. Rimedi che secondo Ghirelli non sono più procrastinabili: Nella prossima stagione - ha ammesso- ci saranno i massimi danni perché, fino a quando non ci sarà il vaccino, ci sarà sempre paura. Quasi certamente giocheremo a porte chiuse e per noi sarà un disastro. Anche per gli sponsor. Peggiore è addirittura il quadro che si prospetta per la Serie D dove ci saranno danni ancora maggiori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA