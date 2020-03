Alle presenza di sole 120 persone accreditate, divise tra i 75 dirigenti sparsi in tribuna, i raccattapalle e i responsabili della sicurezza in campo a cui vanno aggiunti gli altri 45 autorizzati dalla Lega tra giornalisti e operatori televisivi in sala stampa, alle 15 di una domenica surreale, Avellino e Ternana giocheranno la loro prima partita in quarantena. Colpa del Coronavirus che ha rischiato persino di far bloccare il campionato per un mese. Sarà per questo che la disposizione delle porte chiuse alla fine è stata persino mandata giù come una medicina necessaria. Necessaria per far continuare lo spettacolo in maniera quasi virtuale ma assolutamente indispensabile per tutelare la salute. Inevitabilmente, però, nel mandarla giù la medicina risulterà amara agli stessi calciatori, che avranno l'impressione di disputare la classica partitella del giovedì, nonché infetta per i bilanci del club (l'Avellino perderà tre sostanziosi incassi contro Ternana, Catanzaro e Casertana) e soprattutto l'entusiasmo del popolo biancoverde appena uscito da uno dei periodi più bui della sua storia. Agli ultrà, che martedì scorso hanno esultato per l'arrivo di Angelo D'Agostino e revocato lo sciopero, questo pomeriggio sarà vietato persino di riunirsi nello spiazzale antistante per far arrivare il loro incoraggiamento ai ragazzi di Capuano. Quanto sarà doloroso, triste e surreale giocare senza pubblico lo scoprirà anche il neo presidente che, in appena una settimana, passerà dai 12mila del San Nicola di Bari al deserto di un Partenio-Lombardi dove sognava di avere il suo battesimo di applausi transitando con la sciarpa al collo sotto le tribune esattamente come, meno di tre mesi fa, fece Luigi Izzo. In compenso potrà consolarsi con il fatto che l'evento sarà visibile a tutto l'universo calcistico avellinese dal momento che Lega, Eleven e Rai hanno concordato sull'opportunità di mandare in chiaro la partita sul portale di Eleven Sports.

A nove giornate dalla fine della regular season, con la zona playoff sempre più vicina e quella salvezza a distanza di sicurezza, la squadra di Capuano è intanto chiamata alla classifica prova di maturità contro un avversario che all'andata, con l'aiuto della buona sorte e di un Charpentier sempre più rimpianto, ha già battuto. La Ternana di Gallo, però, è anche la squadra che, complice una svista arbitrale sul pareggio annullato a Illanes, ha infranto il sogno di Capuano di accedere ai playoff nazionali attraverso la Coppa Italia lo scorso 27 novembre. Quell'epilogo l'allenatore di Pescopagano non lo ha ancora digerito e questo pomeriggio proverà a caricare il gruppo con la sua sete di vendetta anche perché, complice il pareggio di ieri nell'anticipo tra Vibonese (39) e Paganese (36), l'eventuale vittoria proietterebbe i lupi in zona playoff. Rispetto al 3-4-3 dell'ultimo match, non potendo contare sul full time di Ferretti, Capuano virerà sul 3-4-2-1 con Micovschi e Izzillo che agiranno alle spalle di Albadoro. L'ex di turno, insieme a Paghera sul fronte ospite, è destinato ad un part time con Pozzebon al pari di Izzillo che nella ripresa cederà il testimone a Ferretti. Scelta obbligata, invece, in mediana dove un risentimento muscolare ha messo fuori causa De Marco (non convocato al pari di Morero e Sandomenico) spalancando la strada all'esordio dal primo minuto a Garofalo con in panchina lo scalpitante argentino Federico che attende ancora di mettere piede in campo. Complice gli acciacchi di Zullo e l'assenza di Morero, infine, sarà Laezza a guidare il terzetto davanti a Dini con Ilanes, a destra, e Bertolo rispolverato a sinistra dopo tre partite trascorse, per scelta tecnica, ai margini della rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA