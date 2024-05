Area tecnica della Casertana: le riconferme di Degli Esposti e soprattutto di Cangelosi e del suo staff non sono più così sicure. Il presidente D'Agostino è impegnato sul fronte stadio e su quello iscrizione (la data di scadenza per la presentazione della domanda è il 4 giugno) ma non dimentica le questioni di campo. E ad una settimana dall'eliminazione dai playoff proprio non riesce a digerire la sconfitta del "Pinto", per 3-1, contro la Juventus Next Gen. Non è piaciuta la prudenza di Cangelosi. La posizione difensiva di Carretta, che pure, schierato praticamente sulla linea di retroguardia ad Alessandria, nella gara d'andata, aveva aiutato a tamponare le proiezioni d'attacco avversarie, e soprattutto l'esclusione di Tavernelli, che è tra i migliori contropiedisti della Casertana, dalla formazione titolare, sono i principali motivi di malcontento.

Già ad inizio girone di ritorno, quando la squadra, anche per via di una serie di infortuni simultanei, ebbe un calo verticale di rendimento, la proprietà del club storse il naso per alcune scelte del tecnico siciliano. In particolare dopo la partita persa 2-0 ad Avellino, fonti vicine alla presidenza parlarono di una pesante insoddisfazione ai vertici della società. Una insoddisfazione accentuata dalla delusione per aver lasciato i playoff forse troppo presto. D'Agostino nella promozione in B ci aveva creduto, anche per via del finale di stagione in crescendo, e aver abbandonato il post season dopo soli due turni lo ha profondamente amareggiato.

Il mercato

Da quella amarezza nascono le più approfondite riflessioni del patron soprattutto sull'operato di Cangelosi in alcuni momenti decisivi della stagione. Le tante vittorie ottenute e il meraviglioso gioco espresso dalla squadra per larghi tratti dell'anno e mezzo trascorso finora sotto la guida del tecnico palermitano, sono per lui una nota di ampio merito, anche alla luce delle oggettive difficoltà che ha dovuto affrontare sia in D che questa stagione in C.Ma suldicono sempre fonti vicine alla presidenza, si mette anche l'indubbia qualità delle due squadre che il mister ha avuto a disposizione. Insomma, sembra proprio chenon sia più così certo di voler riconfermare Cangelosi. Meno critico il presidente sull'operato di Degli Esposti ma anche la sua posizione è al vaglio della proprietà.

E poi, non è solo l'indice di gradimento della Casertana e del suo presidente a influenzare il futuro del mister e del diesse. Se per entrambi la priorità sembra restare all'ombra della Reggia per proseguire il lavoro svolto finora, dall'altra le vie del mercato sono infinite e di offerte per i due potrebbero arrivarne già nei prossimi giorni.

Non è passato inosservato l'operato di Cangelosi con il quarto posto centrato dai falchetti in campionato da ripescati, soprattutto in piazze in cui, da secondo di Zeman, ha lasciato il segno e conservato tante amicizie. A Foggia ma anche a Pescara, potrebbero pensare a lui per il futuro. E voci di mercato parlano anche di un interessamento della Juve Stabia per Degli Esposti qualora il diesse della promozione gialloblu Lovisa dovesse scegliere altre destinazioni.

Dinamiche normali in questo periodo dell'anno in cui il pallone ha smesso di rotolare praticamente ovunque e le società cominciano a guardarsi intorno per programmare la stagione successiva.

Non è ancora però il tempo delle decisioni definitive e i colloqui, che avranno inizio non prima della settimana prossima, se non addirittura nel corso di quella successiva, cominceranno a consolidare le posizioni reciproche. Magari anche a chiarificare i rispettivi punti di vista lontano dalla frenesia del quotidiano calcistico e con la mente libera dalla delusione per le sconfitte e dall'esaltazione per le vittorie. Il futuro è ancora tutto da scrivere. Di certo, al momento, c'è che D'Agostino non ha ancora contattato né altri allenatori né altri direttori sportivi. A conferma del fatto che il presidente, prima di prendere una decisione definitiva, vuole confrontarsi sia con Cangelosi che con Degli Esposti. Anche perché, al netto delle riflessioni di ordine tecnico e calcistico, i rapporti personali restano di stima reciproca e tra le parti non c'è stata alcuna rottura.