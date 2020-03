In un'intervista rilasciata ieri il presidente della Figc Gravina ha dichiarato che l'obiettivo è concludere la stagione in corso per tutte le categorie del calcio. Una interruzione definitiva si tradurrebbe in una pioggia di ricorsi e contenziosi legali estivi, che metterebbero in crisi i tribunali e inevitabilmente ritarderebbero la disputa della prossimo campionato. Gli esperti di diritto sportivo hanno più volte sottolineato che l'interruzione dei tornei non è disciplinata dagli attuali regolamenti e che ogni norma di contingenza si esporrebbe a eccezioni di legittimità. Una delle ipotesi valutate per disciplinare il caso dell'interruzione è il congelamento delle classifiche assegnando promozioni e retrocessioni secondo la graduatoria finora maturata. Per la Casertana sarebbe salvezza, senza però la possibilità di disputare i playoff: non un danno grave. Molto peggio sarebbe per esempio per la Sicula Leonzio che in netta ripresa potrebbe addirittura centrare ancora la salvezza diretta o per il Bari, che ha ancora qualche piccola speranza di strappare primato e promozione diretta alla lanciatissima Reggina.

IL BUSINESS

Gli interessi sportivi ed economici in campo sono enormi e, chiaramente, quello è solo uno dei molteplici esempi possibili: i ricorsi sarebbero inevitabili. E allora si alla ripresa. In attesa di decisioni ufficiali, Gravina sa che prima di maggio non sarà possibile tornare in campo. Il rinvio degli Europei di calcio alla prossima stagione lascia alla serie C (e anche alle altre categorie) due mesi di tempo in più per rifare i calendari. Per chiudere il girone C, quello della Casertana, mancano otto partite, il calendario prevedeva la disputa dell'ultima giornata alla fine di aprile. Disponendo un'intensa serie di turni infrasettimanali in un mesetto abbondante si potrebbe chiudere la regular season per poi disputare play off e playout. Un'abbuffata di calcio che farebbe felici i tifosi in astinenza ma che metterebbe certamente in crisi tutti i preparatori atletici della categoria.

IL NODO DELLA TENUTA FISICA

L'altra esigenza da tenere in conto, infatti, è la tenuta fisica dei calciatori: i professionisti più ligi si stanno allenando a casa, la Casertana ha inviato schede di lavoro ai suoi giocatori ma un mese e mezzo di stop non si recupera in un giorno. E poi c'è anche da valutare i costi e le scadenze contrattuali del 30 giugno. Andando oltre quella data bisognerebbe valutare una proroga dei tesseramenti con relativi importi aggiuntivi da pagare a carico delle società. E questo è un altro punto doloroso, soprattutto in casa Casertana, visto che il presidente D'Agostino (unico insieme ad altre due società di C) ha dichiarato di non essere riuscito a pagare gli stipendi per via della crisi che ha colpito la sua azienda con l'emergenza Covid. Il sedici marzo (data di scadenza dei pagamenti degli emolumenti di gennaio e febbraio) le attività andavano a rilento solo da pochi giorni. Immaginarsi come saranno le casse delle aziende in difficoltà dopo settimane di inattività. Ghirelli, presidente della Lega Pro, qualche giorno fa, dichiarò al Mattino che il calcio rischia di arrivare sdraiato alla fine della crisi. E alla Casertana il problema è già serio visto che non risulta che il patron sia riuscito a pagare seppure in ritardo. Insomma se il fatto che il pallone tornerà a rotolare prima dell'estate è quasi certo, è altrettanto certo che per far fronte all'emergenza economica del calcio (e di tutti gli altri settori) bisognerà congegnare dei validi accorgimenti.

