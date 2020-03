I meno giovani ricorderanno certamente il mondiale vinto dall'Italia di Bearzot nel 1982. Dopo la semifinale vinta (2-0) l'8 luglio contro la Polonia Pablito Rossi disse che nell'azione del secondo gol sul pallone crossato da Bruno Conti è come se ci fosse stato scritto «Basta spingere». I bomber sono fondamentali, ma anche gli autori dei passaggi-gol sono importanti. Nell'excursus di una stagione si dovrebbe vedere, infatti, sia la classifica cannonieri sia quella degli assist-man. Oggi, dopo trenta giornate di campionato, la classifica dei calciatori del girone C della serie C che hanno partecipato attivamente al gol di un compagno con un assist o con un rigore procurato parla rossoblu. Da solo in testa, infatti, troviamo Antonio Zito a quota 9. Primo e anche in fuga visto che al secondo posto troviamo, staccati a 7, il barese Simone Simeri e Mario Prezioso della Vibonese.

LA CLASSIFICA

A quota 6, poi, ci sono l'irpino Claudio Micovschi, Andrea Russotto della Cavese, Filippo Berardi della Vibonese e Carlo Mammarella della Ternana. Zito ha distribuito i suoi assist vincenti tra cinque compagni diversi, Castaldo, Starita, Paparusso, Caldore e D'Angelo. La serie è iniziata alla quarta giornata, il 14 settembre, nel 6-1 al Rieti: prima la punizione corretta a rete di destro da Castaldo che ha aperto le marcature (5') e poi il rigore procurato al 24' per il 3-0 dello stesso bomber di Giugliano. Alla settima, il 29 settembre, il passaggio-gol ancora a Castaldo per il primo gol (24') nel 2-1 al Catanzaro. Il 13 ottobre, poi, alla nona giornata, l'assist per il destro di Starita che ha pareggiato il vantaggio della Sicula Leonzio al Pinto (1-1). La migliore performance del mancino napoletano il 27 ottobre nel 4-3 subito a Teramo alla dodicesima giornata. Da capitano prima il gol del momentaneo 2-1 con una magica punizione e poi il corner per lo stacco di testa di Paparusso (3-2) al 57' ed il passaggio-gol per Starita per il 4-3 (80'). Gli ultimi tre assist di Zito nel finale del girone d'andata. Il 24 novembre nell'1-1 di Catania la punizione-cross per il colpo di testa di Caldore che ha portato in vantaggio i rossoblu, il primo dicembre il passaggio a Starita per l'inutile vantaggio (11') dei falchetti prima della rimonta (1-3) della Paganese ed l'8 dicembre il cross per il colpo di testa vincente di D'Angelo per il blitz (0-1) di Terni. Risale, dunque, a prima di Natale l'ultimo colpo di Zito che, però, in questo girone di ritorno ha saltato due match per squalifica e due per la distorsione.

IL FUTURO

Alla Casertana servirà come il pane il ritorno di Zito nei tabellini anche per arrivare in doppia cifra che è sempre un'ottima performance da ricordare negli almanacchi. Trentaquattro anni a giugno, il mancino è stato sempre un fornitore di passaggi al bacio per i suoi compagni. In carriera, in più di 350 presenze tra campionati e coppe con Sorrento, Taranto, Siena, Crotone, Benevento, Juve Stabia, Ternana, Avellino, Salernitana e Casertana sono 36 i suoi assist, 21 in serie B, 14 in serie C ed uno in coppa Italia. 35 i suoi gol in sedici anni di carriera. In fatto di assist quest'anno Zito sta facendo davvero la parte del leone. Ben staccati, infatti, troviamo Castaldo, ma quota tre. Due per Starita, Longo, Adamo e Laaribi ed uno per Varesanovic, Santoro, D'Angelo, Rainone ed Origlia. Sono, dunque, finora undici i rossoblu di mister Ginestra autori di almeno un passaggio-gol. La Casertana ha, come detto, il leader, ma non brilla in questa classifica che vede in testa il Bari con ben 17 assist-man diversi.

