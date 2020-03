Trasferta a elevato coefficiente di difficoltà per la Casertana che oggi sfiderà il Monopoli. Si giocherà a porte chiuse, come da disposizioni della Lega Pro su indicazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza virus Covid-19, così come saranno vietate le interviste post partita, sia in zona mista che in conferenza stampa.



Il tecnico rossoblù Ciro Ginestra si è affidato al portale del club rossoblù per esprimere le sue sensazioni. «Ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni della Lega - dice Ginestra - perché giusto che la salute pubblica venga tutelata. È chiaro che giocare senza pubblico non è una cosa piacevole, così come non potersi recare in sala stampa per le interviste perché è bello parlare con i giornalisti sulle vicende di una partita. Spero che si ritorni al più presto alla normalità». Ginestra, quindi, si proietta sulla gara in terra pugliese.

L'ANALISI

«È stata una buona settimana di lavoro - ha detto Ginestra - perché quando si è reduci da una vittoria è tutto più facile. Ciò, però, non deve essere motivo per abbassare la guardia perché affronteremo un impegno difficile contro una squadra forte e che si sta dimostrando la vera rivelazione di questo campionato, per cui dovremo sfoderare una super prestazione per tornare a casa con un risultato positivo». Avversario forte, quindi, questo Monopoli, peraltro reduce dal successo ottenuto sul campo della capolista Reggina. In casa, però, ha accusato qualche pausa di troppo senza le quali avrebbe una classifica ancora migliore di quella attuale, sebbene di gran livello.

LE VITTORIE

«Il Monopoli ha vinto un po' dappertutto - dice Ginestra - mentre, magari, in casa fa un po' più fatica. Ma ha un organico di grandissima qualità ed è da diverse stagioni che buona parte dei suoi giocatori gioca insieme. Per uscire indenni da questo confronto dovremo fornire una prestazione sopra le righe». Un po' come quella che nel match d'andata consentì a una Casertana priva di diversi giocatori importanti tra cui Castaldo (ironia assente anche oggi per squalifica) di portare a casa i tre punti della vittoria. «Giocammo una grande partita - ricorda Ginestra - contro una squadra che dal punto di vista della qualità del gioco non teme confronti. Speriamo di ripeterci. Le assenze? Ci mancheranno diverse pedine, ma faremo di necessità virtù». Casertana incerottata, quindi, quella che si appresta ad affrontare il Monopoli. Oltre a Castaldo, mancheranno anche gli infortunati Zito, Laaribi, Santoro e Cavallini. Rainone è partito con la squadra, ma essendosi aggregato da poco al gruppo ben difficilmente giocherà dal fischio d'inizio. Conferme, quindi, per la difesa vista all'opera contro la Cavese, per Varesanovic in cabina di regia, mentre dovrebbe cadere su Origlia la scelta del partner d'attacco di Starita. Rientra Tascone che ha scontato il suo turno di squalifica. La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con Crispino in porta; Petta, Silva e Caldore in difesa; Longo, D'Angelo, Varesanovic, Tascone e Adamo a centrocampo; Origlia e Starita in attacco.

