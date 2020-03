Giuseppe D'Agostino ha problemi di liquidità. Con un comunicato denso di genuino rammarico, ieri, il presidente della Casertana ha annunciato di non essere riuscito a pagare gli stipendi di calciatori e dipendenti entro la scadenza di lunedì scorso. «Espongo in prima persona l'accaduto spiega il patron attraverso i canali ufficiali del club per la trasparenza che ha sempre caratterizzato il mio rapporto con i tifosi. Lo stato di emergenza creato dal Coronavirus ha rappresentato un imprevedibile colpo di immani proporzioni per innumerevoli attività commerciali che non ha graziato nemmeno la mia azienda. Da sempre ho attinto alle casse della mia attività per fronteggiare le necessità della Casertana e rispettare le scadenze. In questo stato di emergenza questa volta non è stato possibile con mio profondo dolore e dispiacere. Il mio pensiero va ai tesserati ed ai dipendenti che spero possano comprendere questa triste contingenza ma non lascerò indietro nessuno e manterrò gli impegni presi con la speranza che il momento di difficoltà che il nostro paese sta vivendo resti solo un triste ricordo per tutti». Un fulmine a ciel sereno per calciatori staff e dipendenti. Un problema grosso soprattutto per i giocatori più giovani che guadagnano stipendi da impiegati. La squadra è stata avvisata dalla dirigenza soltanto ieri mattina, poco prima che il club diffondesse le dichiarazioni di D'Agostino. Il presidente ha provato fino alla tarda serata di lunedì a trovare una soluzione. Non ci è riuscito. Ora la Casertana rischia una penalizzazione di due punti in classifica che saranno comminati dal Tribunale federale. Probabilmente il club cercherà di evitare il -2 appellandosi alla causa di forza maggiore che, secondo una norma di diritto sportivo, può giustificare il mancato pagamento degli stipendi. Ma il ritardo di lunedì apre la strada ad altre riflessioni. D'Agostino è imprenditore conosciuto per la sua maniacale puntualità nel mantenere gli impegni economici nella sua attività commerciale come nel calcio. Il dispiacere testimoniato dalle sue dichiarazioni è certamente genuino. In quasi quattro anni di gestione del presidente, la Casertana non ha mai ricevuto penalità per inadempimenti economici nonostante la società si sia fatta carico di quasi un milione di euro di debiti pregressi. Inoltre Caseificio la Pagliara, main business della famiglia D'Agostino, ha grande solidità patrimoniale. L'azienda è garante della Casertana nell'associazione temporanea di imprese che dovrà costruire il nuovo Pinto e i requisiti economico-finanziari dalla legge per accedere a quel procedimento amministrativo non sono comuni a tutte le aziende. Considerazioni che hanno elevato il club di D'Agostino al rango di società virtuosa.

E' evidente che se gli stipendi non sono stati pagati è perché alternativa non c'era e dunque, è probabile che le difficoltà del presidente non dipendano esclusivamente dall'emergenza Coronavirus. Il Caseificio la Pagliara ha fatturato 6 milioni di euro nell'esercizio 2018 incassando, quindi, una media di 15mila euro al giorno. I dieci giorni di quasi inattività collegati all'emergenza sanitaria producono una perdita secca di 150mila euro per l'azienda del presidente.

Tanti soldi, certo, ma non abbastanza per giustificare, da soli, il mancato pagamento degli stipendi anche perché il club quest'anno ha già incassato dalla Lega quasi 130mila euro di contributi per il minutaggio giovani.

L'emergenza e la crisi economica continuerà per almeno altri venti giorni ma per fortuna le scadenze fiscali e contributive sono state prorogate dal governo. In ogni caso D'Agostino ha promesso di mantenere fede agli impegni e non è uomo da promettere a vuoto. Lo ha dimostrato fino ad oggi pagando quasi un milione di euro di debiti della Casertana generati dalle gestioni precedenti e farà di tutto per non si smentirsi in questa occasione. A questo punto bisogna vedere nei prossimi giorni che sviluppi ci saranno.

