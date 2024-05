Da un lato la soddisfazione per aver raggiunto lo storico traguardo dei playoff, dall'altro l'amarezza per l'epilogo della gara di Cerignola. Convivono questi due stati d'animo nel Giugliano di Valerio Bertotto, che ha chiuso la stagione con un pareggio - condito però da una prova maiuscola - sul campo dei pugliesi, che ha sancito l'esclusione dei gialloblu dai playoff.

«In tanti dicono che ai punti abbiamo vinto noi - sottolinea Bertotto - ma il rammarico è tanto poiché non avremo la possibilità di proseguire nel nostro cammino. Resta da parte mia l'orgoglio di aver allenato ragazzi speciali, che hanno disputato una stagione incredibile, dando fondo a tutte le loro energie. Purtroppo a Cerignola ci è mancata quella situazione che avrebbe potuto far volgere l'incontro dalla nostra parte».

Il futuro dell'allenatore è ancora avvolto nel mistero. Il contratto, rinnovato in automatico con la qualificazione ai playoff, lascia dormire sonni tranquilli alla famiglia Mazzamauro. Ma i matrimoni - come ribadito dallo stesso Bertotto di recente - si fanno in due. L'incontro tra l'attuale allenatore del Giugliano e la famiglia Mazzamauro non è stato ancora programmato. Ora la società ha in testa altre situazioni e sta facendo una serie di valutazioni. Non di ordine tecnico (il rapporto di fiducia e stima tra il mister e la società è immutato), ma di carattere economico-finanziario. La famiglia Mazzamauro, anche se non si è esposta ufficialmente, conta su un maggiore coinvolgimento della piazza e un ulteriore sostegno dell'amministrazione comunale.

L'obiettivo è chiaro: migliorare l'attuale rosa per poter sognare e sperare ancora in qualcosa in più. Compiere un altro step, insomma, ma solo se ci saranno maggiori introiti. Molto dipenderà dalla possibilità di poter utilizzare lo stadio De Cristofaro - gestito dal Giugliano mediante una convenzione firmata con il Comune - anche per eventi extracalcistici. Le idee sul tavolo già ci sono, occorre verificare la fattibilità delle proposte. Sul fronte squadra, sono diversi i calciatori dell'attuale rosa che, salvo sorprese o proposte irrifiutabili, resteranno in gialloblu: De Rosa, Cargnelutti, Caldore, Russo, Yabre, Menna, Ciuferri, Salvemini, Maselli, Diop, Balde, Oyewale e Valdesi. Lasceranno Giugliano Ovizsach (ha già firmato con il Crotone), Di Dio, Gladestony e De Sena. Dubbio non ancora sciolto per Giorgione.