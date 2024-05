Lovisa: «Juve Stabia e Castellammare sono state una seconda casa»

È stato uno degli artefici della promozione in B della Juve Stabia, di certo le sue idee si sono rivelate vincenti. Il diesse gialloblù, Matteo Lovisa, cercato con insistenza anche da squadra come il Catanzaro, impegnato nei play-off per la serie A (ha prolungato fino al 2026 con il club di Langella) torna sul campionato, sul successo delle Vespe durante una delle premiazioni a cui, in queste settimane, dirigenti e tecnici non si sono mai sottratti, tra l’entusiasmo dell’intera città.

«Questa è stata la vittoria di Castellammare prima di tutto – queste le sue parole - non ha vinto solo la squadra, la società, i calciatori, i tecnici.

Si è creata una sinergia unica tra tutte le componenti e sono convinto che questo abbia fatto la differenza»-

Da Pordenone a Castellammare, il passo è stato quanto mai breve: «Sono stato accolto subito in famiglia, mi hanno fatto sentire subito a casa. Siamo felici di avere regalato una grande gioia ai tifosi, agli sportivi, un viaggio straordinario, fatto tutti insime, e reso bellissimo dalla presenza di ciascuno».