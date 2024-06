Il Benevento è già operativo sul mercato: la volontà è giocare d'anticipo per costruire un attacco che possa garantire gol e occasioni e portare quel valore aggiunto che è mancato quest'anno. Si cercano atleti funzionali al 4-3-3 (anche negli altri ruoli, per esempio in difesa) ma ora ci si sta concentrando sul reparto offensivo: un mancino, un destro e centravanti gli obiettivi.

LE MANOVRE

In questo momento i nomi sono top secret anche perché l'idea è quella di intavolare trattative-lampo per accaparrarsi calciatori evitando inutili corse al rialzo.è partito con i primi sondaggi e le telefonate, sondando procuratori e società. Presto verrà chiamato anche l'agente di, Vincenzo Pisacane, per cominciare a discutere di un eventuale. Da quel che filtra, uno dei nomi sul taccuino del direttore tecnico, come esterno offensivo di piede sinistro, è quello del(2 gol e 7 assist in B quest'anno). Ma non sarebbe l'unico.

Per il centravanti si seguono due profili uno di B e l'altro di C. Per quello di piede destro le piste battute sono tre. Ovviamente dopo l'attacco ci saranno anche altri reparti da rinforzare. Soprattutto la difesa, dove si cerca un terzino destro (a Improta, come più volte spiegato, non verrà fatta alcuna proposta di rinnovo) mentre sul centrale di piede mancino si sta temporeggiando. Questo perché, considerata la squalifica, altamente probabile, di Pastina, c'è il rumeno Tosca di ritorno dall'Al Riyadh ed è probabile che Auteri decida di valutarlo al Mancini Park Hotel. Tosca è fermo dai primi di novembre (quando ha disputato la sua ultima gara da titolare), a dicembre è finito in panchina e da gennaio è stato addirittura messo fuori rosa. Quando arriverà per il romitaggio a metà luglio sarà rimasto senza giocare per ben 8 mesi.



Quanto al terzino sinistro, oltre al riconfermato Viscardi, Auteri, di concerto con la dirigenza, ha intenzione di visionare in ritiro Francesco Pio Sena, classe 2004, prodotto del settore giovanile, il quale firmerà il primo contratto da professionista nei prossimi giorni. Sena, nato a Benevento ma residente a Pietradefusi, è reduce da due finali playoff di D vinte, entrambe da titolare, con Casertana (lo scorso anno) e Siracusa (qualche giorno fa). Con la squadra siciliana ha messo a segno 3 reti e sfornato 2 assist in 30 partite. Il suo procuratore Luca Montedoro è stato in città qualche giorno fa per incontrare Andrea Innocenti. A centrocampo c'è sovraffollamento (13 atleti per 6, massimo 7 posti) e quindi ci sarà una grande scrematura da fare, per cui appare alquanto improbabile al momento ipotizzare altri innesti.

I NODI

Tiene intanto banco la questione, che ha un accordo di massima colsulla base di un biennale da. L'allenatore ha un altro anno di contratto con il Benevento e due mensilità ancora percepire. Siccome nel Sannio guadagnava di più, il tecnico per non perdere la differenza l'ha chiesta sotto forma di buonuscita. Pugno di ferro da parte della dirigenza, alquanto infastidita, che già lo scorso anno, tranne che per un caso (una modica cifra per liberarsi di Veseli, finito indove è retrocesso anche quest'anno) non ha concesso indennizzi a nessuno. Carli ha ribadito a Minieri, agente dello stesso, in più di una circostanza (l'ultima ieri mattina), che il Benevento non sborserà un euro.Riprogrammata, infine, la riunione tra il presidente, la squadra (che ieri si è ritrovata all'«Imbriani» per fare palestra) e lo staff, saltata per due volte: appuntamento per