Un pezzo importante di salvezza diretta per la Turris passa dalle prossime due partite. Domani il Monopoli (in classifica subito dietro i corallini, distanziata di tre lunghezze) quindi il Catania (etnei quattro punti in più dei torresi e prima squadra fuori dalla zona playout) al Liguori il 24 marzo, potrebbero dire se la formazione allenata da Menichini può ambire alla permanenza in serie C senza passare per la post-season.

Il primo appuntamento, in ordine di tempo, è quello sul quale sono focalizzate al momento le attenzioni. Oggi la Turris ultimerà la preparazione con la rifinitura prima della partenza: a Monopoli di sicuro non ci sarà Contessa, match winner nel derby con la Casertana, squalificato per un turno. Con lui dovrebbero essere out anche Cum e Casarini. Ma il tecnico Menichini si concentra sul valore del gruppo a sua disposizione: «Facciamo la corsa solo su noi stessi, puntando ad ottenere il massimo dei punti, senza guardare gli altri. Quando non ci riusciamo con il bel gioco, dobbiamo cercare il risultato con cuore e grinta».

Il pensiero torna al derby di lunedì, quando con la Casertana la Turris ha ritrovato la vittoria dopo tre turni nei quali aveva racimolato - giocando con compagini sulla carta tutte più forti - un solo punto. «Tre punti fondamentali per il nostro percorso, anche se il grosso resta ancora da fare. Di qui alla fine ci toccherà fare la guerra su ogni campo». Le scorie dell'ultimo turno sono invece presenti nelle decisioni della giustizia sportiva che, oltre a fermare Contessa, ha portato un'ammenda di 800 euro per le intemperanze di una parte della tifoseria.

Il discorso scivola poi sui momenti che sta vivendo la società. Il presidente Antonio Colantonio, già al centro di polemiche per la cessione-bluff al gruppo che faceva capo all'imprenditore Francesco Guardascione, ha presentato al tribunale una richiesta di ristrutturazione del debito accumulato dalla Turris con diversi creditori. Una questione che, a sentire Menichini, non intacca la serenità del gruppo: «La società non ha problemi ed è in regola con i pagamenti - dice il tecnico - come rimarcato dallo stesso presidente. Da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli, dobbiamo pensare soltanto al campo». Va avanti fino ad oggi alle 19 la prevendita per i tifosi corallini che vorranno seguire la squadra in Puglia: tagliandi disponibili su Ciaotickets a 10 euro (più 1,5 euro di prevendita).