Play-off, slitta tutto di una settimana: Juve Stabia col Palermo il 19 maggio

Il Consiglio Direttivo della Lega di serie C ha deliberato lo slittamento delle date dei play-off promozione. Dieci casi di positività nella squadra della Virtus Verona dell’ex Juve Stabia, Cazzola, che ha comportato lo slittamento della gara in programma ieri con la Triestina, da qui la decisione di rinviare tutto di sette giorni.



Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 161/L del 12.04.2021, le date Play Off aggiornate come di seguito riportate:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021

2° Turno –Gara unica MERCOLEDÌ19 MAGGIO 2021 anziché 12 maggio 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno

Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021 anziché 16 maggio 2021

Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 26MAGGIO 2021 anziché 20 maggio 2021

2° Turno

Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021 anziché 24 maggio 2021

Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021 anziché 28 maggio 2021

FINAL FOUR Semifinali

Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021 anziché 01 giugno 2021

Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021 anziché 05 giugno 2021

Finale

Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021 anziché 09 giugno 2021

Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 anziché 13 giugno 2021

La Juve Stabia, dunque, affronterà il Palermo al Romeo Menti il prossimo 19 maggio con orario da definire.