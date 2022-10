L'Avellino gioca a carte coperte: Taurino studia il Cerignola

Roberto Taurino studia le mosse per battere, missione obbligata, il Cerignola di Michele Pazienza, prossimo avversario al Partenio-Lombardi.

Il match di sabato delle 17.30 sarà arbitrato da Matteo Centi. Il fischietto di Terni verrà coadiuvato da Lorenzo Guggioli di Grosseto e Fabio Dell'Arciprete di Vasto. Il quarto uomo, proviene da Locri, sarà Giuseppe Rispoli. Le due squadre potrebbero affrontarsi a specchio, anche il mister pugliese propone calcio con il suo 4-3-3, modulo ad oggi utilizzato dal tecnico avellinese. L'allenatore ed ex giocatore di Napoli e Juve, però, non guiderà i suoi uomini dalla panchina perché squalificato, ma preparerà la squadra per affrontare un match alla pari contro una compagine bisognosa di punti.

Il Cerignola, a differenza dell'Avellino, è squadra, ha l'entusiasmo delle neopromosse ed ha segnato più gol della squadra di mister Taurino. Non che ci volesse tanto. Gli avellinesi sono fermi a 5 reti realizzate come Viterbese e Taranto. Peggio di loro soltanto il Foggia, che ha bucato la rete in tre sole occasioni. Nel rapporto tra reti segnate e realizzate l'Avellino è in difetto, perché sono 7 i gol subiti, mentre il Cerignola è in completa parità, 9 reti subite, 9 realizzate.

Per migliorare la fase offensiva la svolta si chiama Murano. È l'arma a cui sta pensando Taurino per cercare gol e non tenere isolato Trotta. L'ex Perugia, come in Coppa Italia, dovrebbe occupare la fascia sinistra, mentre dalla parte opposta si contendono la titolarità Ceccarelli e Russo. Sono le uniche alternative visto che Di Gaudio, Guadagni e Kanoute sono fuorigioco. Questo l'impianto di gioco provato, un classico 4-3-3, l'alternativa provata resta il 4-3-1-2, ma ciò che serve è un cambio di atteggiamento e mentalità. La squadra è alla ricerca di se stesso, ma soprattutto di identità e continuità. In questa prima parte di torneo non si è vista compattezza, né solidità, ma neanche spirito di squadra. Taurino non ha la bacchetta magica e non risolverà i problemi nei prossimi tre giorni, ma cerca la cura durante gli allenamenti a porte chiuse. L'accesso allo stadio è riservato solo a tesserati e dirigenti, fuori giornalisti, telecamere e tifosi. È la routine decisa dal club, utile a tenere lontana la delusione di tifosi amareggiati, che scaricano le proprie frustrazioni sul gruppo. Gli alterchi avuti ad inizio settimana tra un paio di giocatori e qualche tifoso deluso non sono mancati e fanno intendere il clima che va respirandosi attorno alla formazione di Taurino.

Il tecnico resta in bilico, soltanto una vittoria potrebbe salvare la sua panchina dalle critiche e da un eventuale esonero, che viene visto l'unica soluzione per dare una scossa ad un ambiente piatto e ad uno spogliatoio fin qui privo di leadership. I veterani non stanno incidendo, così come Trotta, che in Irpinia si sperava ritrovasse se stesso. Sin qui non è riuscito né ad affermarsi, né a ritrovare la strada della porta.

Taurino per questa partita proverà ad apportare delle modifiche, ma non delle rivoluzioni. Aya ci sarà. Il calciatore romano dovrebbe far coppia nella difesa a quattro con Illanes. L'argentino, protagonista in settimana del battibecco con qualche tifoso, ritornerà tra i titolari. Coppia inedita. Si riposerà Moretti. Il calciatore proveniente dall'Inter non è stato protagonista di brutte prestazioni, ma non ha neanche brillato a Crotone. Taurino farà ricorso al turn over anche in vista dell'impegno infrasettimanale di martedì sera contro la Viterbese. La difesa potrebbe essere rivoluzionata. Del match contro il Crotone dovrebbe restare soltanto Aya. Detto del ritorno di Illanes, bisogna fare i conti con lo stop di Zanandrea, che è stato visitato ed a cui è stato consigliato di evitare contatti. Sull'esterno sinistra Tito sembra è in vantaggio sulla concorrenza. A destra Rizzo dovrebbe essere preferito a Ricciardi, lo scorso weekend protagonista in negativo con il fallo da rigore che ha causato il vantaggio del Crotone.

Sulla mediana Matera è stato oggetto di attenzioni e potrebbe essere preferito a Franco. L'ex Turris fatica a trovare il suo ruolo in questo Avellino, mentre Matera per disciplina ed impegno piace all'allenatore. Oltre Casarini corre verso la titolarità Dall'Oglio, che dovrà aiutare l'Avellino a ritrovare gioco e punti.