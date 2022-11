Avellino, a Foggia si capirà se i lupi sono davvero guariti

Per superare la prova del tre in maniera brillante, Massimo Rastelli ha impiegato appena dieci giorni racchiusi tra l'esordio vincente del 23 ottobre a Francavilla (2-3) e la qualificazione di mercoledì sera in Coppa Italia ai danni della Turris (1-0). Dieci giorni intervallati dalla esaltante prestazione fornita, in una ripresa da incorniciare, contro la capolista e corazzata Catanzaro (2-2) che finora, in 13 incontri ufficiali, ha diviso la posta in palio solo con l'Audace Cerignola e i lupi. Calabresi che, ironia della sorte, i biancoverdi affronteranno di nuovo il 16 novembre prossimo al Ceravolo negli ottavi di finale ad eliminazione diretta di una competizione importante più per gli irpini (chi la vince accede alla fase finale dei playoff) che per i giallorossi.

Prospettive di campionato e di Coppa Italia a parte, i recenti risultati hanno contribuito a rivalutare qualche singolo ma anche e soprattutto a rianimare una tifoseria quasi depressa che adesso sprizza ottimismo da tutti i pori. Effetto quasi magico legato al ritorno del tecnico di Pompei in panchina che, a sua volta, non sta facendo nulla per nascondere la gioia che porta impressa negli occhi: «Credetemi - ha detto visibilmente emozionato in un passaggio della sua conferenza post qualificazione agli ottavi di Coppa Italia - le risposte che sto avendo da questi ragazzi sono davvero sorprendenti. In tanti anni di carriera non mi era mai capitato che i miei calciatori recepissero determinate direttive in così poco tempo. Questo chiaramente mi rende felice, ma anche guardingo nel non perdere di vista il pericolo di farci trasportare dai voli pindarici. Alla meta dobbiamo arrivarci passo dopo passo».

Prudenza legata alla parola d'ordine equilibrio che finora Rastelli non ha ancora proferito ma che da sempre lo accompagna in campo e fuori. Prudenza che lo scorterà fino al delicato impegno di lunedì sera a Foggia contro un avversario che, esattamente come l'Avellino, ha deluso le aspettative e con il nuovo allenatore, Fabio Gallo, succeduto a Roberto Boscaglia, sta risalendo la china. Ecco perché il posticipo dello Zaccheria sarà probabilmente il vero esame per capire se la cura Rastelli ha davvero sortito già un effetto miracoloso pure dal punto di vista tattico. Anche sotto questo aspetto - ha sottolineato- sto chiedendo cose non semplici, dove ci vogliono mesi per avere le risposte. Sarà un processo lungo, ci vorrà tempo per raccogliere risultati importanti, ma la squadra devo riconoscere che sta rispondendo benissimo. Risultati a parte, infatti, l'ex allenatore del Cagliari sta apprezzando lo spirito di adattamento dimostrato da diversi elementi nell'adeguarsi al suo anomalo 4-3-3. Un modulo, quasi obbligato, che gli ha permesso di non escludere dalle scelte tanti esterni come Kanoute, Russo, Ceccarelli, Di Gaudio, Micovschi e Guadagni ma che lo costringe a travestire da ali elementi come Trotta o Murano più adatti a spaziare come seconda punta intorno ad un terminale offensivo dalle caratteristiche di Gambale. Studiare soluzioni alternative per curare il male di gol di una squadra che, prima del suo avvento, con Taurino aveva segnato in campionato 6 gol in 9 gare e con lui già 5 reti in due partite, tuttavia, resta l'obiettivo principale di Rastelli anche a costo di concedere qualche spazio di troppo agli avversari. In quest'ottica va anche letto l'esperimento del primo tempo contro la Turris con Kanoute travestito da falso nueve, concetto tattico di ispirazione catalana ideato da Pep Guardiola quando invertì il ruolo di Messi ed Eto'o ma che, in realtà, al Partenio Luis Vinicio praticò senza tanto clamore mediatico già nella stagione 1980-81 della miracolosa salvezza del -5 sopperendo alle assenze di Juary ed Ugolotti con Vignola e Criscimanni. Paternità del modulo tattico a parte, l'Avellino senza punta centrale visto contro il 3-5-2 di David Di Michele ha fatto capire che i piedi di Franco, Kanoute, Ceccarelli, Maisto e dello stesso Guadagni in Lega Pro possono facilmente disegnare trame interessanti finendo per creare superiorità numerica, ma anche di nascondere il pallone all'avversario. Peccato solo non avere in rosa lo stoccatore capace di tramutare in oro le tante occasioni create. Ma tant'è. Di certo tutte queste indicazioni, per adesso positive, potranno venir utili sia nel breve periodo, a partire dalla gara dello Zaccheria, che sul mercato di gennaio, quando si potranno correggere le imperfezioni di un organico costruito per il 3-4-3 ma che adesso, specialmente in difesa e mediana, vede tanti calciatori snaturarsi e sacrificarsi sull'altare dell'equilibrio tattico cercato da Massimo Rastelli.