Nel guado di una classifica che vede i biancoverdi più vicini alla zona rossa dei playout (quintultimo posto a un punto occupato dalla coppia Potenza e Viterbese) che a quella dei playoff, avvicinabile solo con una vittoria allo Zaccheria, l'Avellino di Massimo Rastelli incrocia il proprio destino con quello del Foggia di Fabio Gallo.

Un destino che, dopo un terzo di stagione andato già in archivio, per adesso accomuna entrambe le squadre in un deludente cammino rispetto a quelle che erano le attese del precampionato. Un trend altamente negativo che ha fatto saltare i piani delle rispettive società e, soprattutto, le panchine di Roberto Taurino e Roberto Boscaglia. Due esoneri certificati dalla deludente classifica a cui i successori stanno provando a porre rimedio, non senza fatica. Ecco perché stasera, fischio di inizio alle 20.30 con diretta su Raisport e Eleven Sports, per Foggia e Avellino sarà vietato perdere onde evitare di vanificare quanto di buono fatto finora nelle ultime giornate.

Al di là della classifica, però, per gli uomini di Rastelli il monday night dello Zaccheria assume un valore fondamentale per provare ad allungare la serie positiva (impreziosita dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Turris) che, di riflesso, farebbe proseguire di almeno un'altra settimana l'incantesimo del ritrovato feeling con la piazza. Ecco perché, scortato in Puglia da trecento indomiti tifosi, il tecnico di Pompei farà di tutto per muovere la classifica. Privo dello squalificato Illanes (ha beccato tre giornate) e degli infortunati Di Gaudio, Zanandrea, Micovschi e Marcone, il tecnico irpino ripartirà dal suo ormai abituale 4-3-2-1 apportando qualche correzione all'undici che ha impattato contro il Catanzaro. In difesa, a protezione di Pasquale Pane che si è guadagnato la conferma con la superlativa prova di una settimana fa, impreziosita dal rigore parato a Iemmello nell'extra time, la linea a quattro sarà tracciata partendo dal ritorno del più fisico Ricciardi, favorito sul più offensivo Rizzo, passerà per la coppia Aya-Moretti, richiamata a confermare i progressi fatti vedere contro la Turris, e si chiuderà con la conferma a sinistra di Tito. Scelte quasi obbligate se si pensa che, come difensore di ruolo, a disposizione resterà il solo Auriletto con la qualifica di jolly.

Più o meno la stessa situazione che si registra in mediana dove Rastelli, come ammesso in sede di presentazione del match di stasera, ha già programmato la staffetta tra Matera e Franco ma non ha ancora deciso a chi affidare dall'inizio le chiavi del centrocampo. Non essendo il Foggia particolarmente dinamico nella zona nevralgica, con il pallino affidato al geometrico Petermann, è probabile che l'ex Turris possa spuntarla.

Diversamente, in attacco sono tanti i dubbi che Rastelli si è portato nel ritiro foggiano dove questa mattina farà svolgere ai suoi ragazzi la rifinitura in cui definirà le ultime mosse. In questo caso le staffette potrebbero essere addirittura tre soprattutto perché i sette attaccanti a disposizione scalpitano tutti per farsi spazio. Una buona notizia per l'ex allenatore di Cagliari e Cremonese, che sta provando a tenere tutti sulla corda favorendo una sana e ragionata competizione. Ecco perché contro un Foggia che si esalta nella ripresa (in 11 gare ha segnato 10 reti tutte nel secondo tempo), Rastelli appare intenzionato a riservarsi qualche freccia importante nella faretra proprio per la seconda parte. Un motivo in più per non affrettare l'inserimento di Jacopo Murano, che in settimana è rientrato in gruppo solo negli ultimi tre giorni, così come di Mamadou Kanoute, che va inserito gradualmente dopo l'infortunio. Dal mercoledì di Coppa Italia, però, Rastelli si è ritrovato anche con un Ceccarelli in forma smagliante che chiede strada a gran voce, non avendo finora ancora messo piede in campo in campionato da quando è arrivato Massimo Rastelli, al pari di Guadagni. Se l'ex Paganese anche contro la Turris in Coppa Italia ha dimostrato che deve tuttora smaltire le scorie di un infortunio delicato, per l'ex stabiese cresciuto nella Lazio l'impiego part-time appare sempre più probabile. Inizialmente, salvo sorprese dopo la rifinitura di questa mattina, a guidare il reparto offensivo saranno pertanto nuovamente Trotta e Russo a supporto di un Gambale che smania dalla voglia di bissare il primo gol trovato con la maglia biancoverde domenica scorsa contro il Catanzaro.