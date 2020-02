Solo un pari tra l'Avellino a Bisceglie. Gli irpini passano in vantaggio sul finale del primo tempo con un rigore di Di Paolantonio. Dopo pochi minuti, tuttavia, già nel recupero è il Bisceglie ad avere un rigore: para Dini ma sulla ribattuta è vincente il colpo di Montero.



Nella ripresa poco da segnalare anche perché il campo di gioco non lasciava spazio alle giocate dell'Avellino, che aveva difficoltà ad adottare geometrie palla a terra. Nell'ultimo quarto d'ora Bisceglie in dieci per il rosso a Trovade.