I timori manifestati domenica sera da Eziolino Capuano erano fondati. L'infortunio a Gabriel Charpentier è di quelli gravi. La diagnosi, letta ieri sera in sala stampa direttamente dal dottore Gennaro Esposito, prospetta addirittura l'ipotesi di uno stop di sei mesi che, tradotto in termini pratici, significherebbe stagione finita per il ventenne bomber francese arrivato dalla Lettonia: «La risonanza magnetica effettuata ieri ha spiegato il responsabile dell'area medica ha evidenziato il distacco capsulo-meniscale del papi. Una lesione del corno posteriore del menisco mediale. In pratica si tratta di un trauma distrattivo di alto grado del legamento collaterale mediale di secondo-terzo grado con un abbondante versamento retro articolare ed una lesione parziale del legamento crociato anteriore.



La situazione è molto complicata e da gestire con estrema cautela». Ammissione sofferta che il dottore Esposito ha fatto solo dopo una serie di consulti specialistici. Nell'amarezza del momento per il dramma che sta vivendo il ragazzo, seguito come un'ombra anche da Beppe Cannella è il suo entourage, il dottore Esposito ha comunque lasciato spazio ad un barlume di speranza anche perché l'arto è ancora gonfio: «Tra dieci giorni ha concluso- effettueremo un'altra risonanza. Se fosse confermata la lesione del crociato per due terzi, allora sarebbe necessario l'intervento chirurgico da concordare con la società di appartenenza, lo Spartaks Jourmula. In tal caso ci vorrebbero sei mesi. Se invece la lesione dovesse essere di un terzo allora i tempi di recupero sarebbe brevi e già contro la Vibonese il 12 gennaio il calciatore potrebbe essere in campo. Fino al prossimo esame, chiaramente, Charpentier sarà sottoposto solo a terapia medica. Nel momento dello scontro, purtroppo, il ginocchio è andato in iperestensione e si è girato». Una brutta tegola piombata all'improvviso sulla testa di un Eziolino Capuano che ha di colpo perso il sorriso. L'interessamento del crociato, infatti, non lascia grandi speranze di un recupero veloce e completo di un elemento che stava facendo la differenza. Per fortuna , prima della sosta e del mercato, mancano solo due partite che l'Avellino giocherà in trasferta contro Monopoli e Catania. Due gare in cui Capuano proverà a sopperire all'assenza del bomber più prolifico (6 gol in 15 gare) con i redivivi Albadoro (2 gol) e Alfageme (1). Il trainer, che ieri ha tenuto la squadra a rapporto con la solita seduta video, li ha già messi in preallarme e domani li testerà nell'amichevole contro i suoi compaesani del Pescopagano.





Alle voci incontrollate che volevamo Fabiano Parisi già in partenza verso Parma o Genoa, Aniello Martone ha risposto annunciando che non c'è pericolo di perderlo a gennaio. Anzi. Spulciando tra i contratti in essere, il direttore generale ha puntualizzato che il diciannovenne serinese è tra i pochi giovani ad essere vincolati in maniera pluriennale al club biancoverde. In realtà il suo è un legame di addestramento giovani calciatori che l'Avellino ha esercitato lo scorso luglio onde evitare di perderlo a parametro zero. Disputata ormai da tempo la sua quindicesima presenza tra i professionisti, però, Fabiano Parisi ha adesso diritto al suo primo contratto da professionista. Cosa che Salvatore Di Somma, la scorsa settimana, era pronto a discutere proprio alla vigilia dell'atto notarile siglato a Napoli per il passaggio di proprietà. Slittato d'ufficio l'incontro tra Parisi, il suo agente e la dirigenza, adesso toccherà ad Aniello Martone, che ieri ne ha già parlato velocemente con Di Somma, trovare l'intesa con il ragazzo che gradirebbe continuare la sua crescita in Irpinia ma, giustamente, si aspetta una gratificazione economica per quanto sta facendo. Il viatico è quello giusto per intavolare un discorso intelligente nell'interesse delle parti evitando un pericoloso braccio di ferro.

