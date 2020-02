Adesso non si può più bluffare o perdere tempo. E' arrivato il momento della resa dei conti tra Luigi Izzo e Nicola Circelli che questa mattina si siederanno al tavolo di un notaio partenopeo per il passaggio delle quote dell'Us Avellino 1912. Il presidente dovrebbe così ottenere il 75 per cento del pacchetto del club e procedere poi all'eventuale ingresso di nuovi soci. Angelo d'Agostino e il gruppo Matarazzo della Cosmopol restano alla finestra come spettatori interessati.

La fumata grigia è arrivata dopo una giornata, l'ennesima, alquanto complessa che ha visto, ancora una volta, Izzo e Circelli mettersi continuamente i bastoni tra le ruote, farsi dispetti e dispettucci, con l'intervento, sempre paziente ed equilibrato dei tifosi biancoverdi. Alle nove di ieri mattina infatti Riccio e Circelli, attraverso il loro legale, hanno inviato una mail all'avvocato Teodoro Reppucci, in risposta a quella della serata di mercoledì, nella quale veniva richiesta tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dall'Us Avellino da dicembre ad oggi, e soprattutto la cifra per la cessione del cinquanta per cento delle quote. Ebbene nella pec non era presente nulla di tutto ciò, ma solo la notizia che i due imprenditori erano stati avvisati della istanza del presidente. Qui la situazione è di nuovo precipitata perché, nonostante la nuova mail di Reppucci, la risposta non è arrivata fino alle 19,30. Il contenuto questa volta è stato un vero e proprio ultimatum da parte del presidente Luigi Izzo. «Sono pronto ad andare dal notaio anche questa sera ha spiegato - ma a patto di sapere con precisione quanto è stato investito da Circelli in questi due mesi. Non posso dargli dei soldi a scatola vuota, mi pare normale avere un dettaglio delle spese effettuate, a meno che lui non voglia speculare. E questo cozzerebbe non poco con tutto ciò che ha detto sinora in pubblico, e alle promesse che ha fatto ai tifosi. Risponda alla mail entro l'orario richiesto e permetta al mio legale di verificare tutto il quadro presentato. Se proprio non riesce a documentare tutto, nell'atto che il mio notaio è pronto a fare anche in nottata, si può inserire una clausola che tutela entrambi».

Nicola Circelli però non è stato a guardare ed è uscito a sua volta allo scoperto facendo sapere di essere pronto a mandare la pec, ed anche ad andare dal notaio. 250 mila euro la cifra richiesta nella pec inviata all'avvocato Reppucci alle 19.30. Somma che Circelli, nella sua pec, ha chiesto di avere sul tavolo del notaio in assegni circolari. «I miei assistiti si legge nella pec a firma dell'avvocato Gianmarco Bosco di Benevento sono disponibili ad incontrarsi presso un notaio per la cessione delle quote dal valore di 150 mila euro per il signor Circelli, e 100 mila per Innovation Football 1 srl, previa corresponsione degli importi in assegni circolari. Si precisa che la relativa documentazione riferita alle anticipazioni soci (bonifici bancari) che determinano il prezzo di cessione sarà prodotto al rogito notarile delle quote. Nel contempo continuano i legali comunichiamo che eventuale altra documentazione è disponibile in visione presso la sede della società o presso lo studio De Vita».

Nella cifra richiesta sono inclusi anche i centomila euro della caparra versata però da Nicola Di Matteo all'inizio del passaggio del club dalla Sidigas alla Idc.

IL RINVIO

Intanto una buona notizia c'è: la scadenza fissata per oggi alla Covisoc potrebbe slittare alla prossima settimana. Il motivo è dettato dal fatto che la società biancoverde è al centro di questo nuovo passaggio societario: situazione questa ampiamente illustrata alla Commissione per le cessioni societarie dai legali e commercialisti di Luigi Izzo. Allarmati per il continuo botta e risposta tra i due contendenti, i professionisti del club hanno provveduto ieri sera a chiedere, in maniera preventiva, una proroga allegando alla stessa pure lo scampio epistolare, intrapreso attraverso pec, in cui Circelli, Riccio e Cusano si sono detti disponibili a cedere il loro 50%.

