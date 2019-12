Il tempo è quello delle scelte. Ma prima di farle bisogna osservare, capire e poi valutare. L'Avellino targato Luigi IzzoNicola Circelli ha le idee chiare, nonostante il ritardo nei comunicati che hanno ufficializzato che la società vedrà i due nuovi imprenditori sanniti vestire i panni di presidente e vice, sia arrivato con un po' di ritardo. Di fronte ad una piazza incuriosita ma vigile e soprattutto profondamente scottata, la società biancoverde non vuole sbagliare e per questo ogni passo è fatto con attenzione, dopo aver riflettuto. Anche le parole dei protagonisti sono misurate: ognuno ha un ruolo ben preciso ed una funzione, nessuno vuole calpestare i piedi all'altro o entrare in settori che non gli competono. Dopo la prima allo stadio Partenio Lombardi in occasione della gara contro la Sicula Leonzia, ieri pomeriggio Nicola Circelli era negli uffici della tribuna Montevergine, insieme a Filippo Polcino e Nello Martone, rispettivamente amministratore delegato del club e direttore generale.



Come verranno riempite le altre caselle? Chi resterà e chi andrà via? Per ora nessuno si sbilancia. Salvatore di Somma ha fatto sapere che non si dimetterà, a differenza di quanto aveva dichiarato, forse in modo frettoloso, qualche settimana fa in sala stampa quando aveva sottolineato di avere le valige pronte in caso di cambio societario, il diesse sembra aver fatto marcia indietro. Domani sarà regolarmente allo stadio e solo dopo un colloquio con Martone, si capirà quale sarà il suo futuro, anche se la convivenza tra i due appare difficile. Tra i possibili ritorni si profila anche quello di Carlo Musa, nel ruolo appunto di diesse, di Tommaso Aloisi, come segretario sportivo e Giuseppe Musto come responsabile della biglietteria. In Montevergine invece si potrebbe rivedere Carmen Cardelia con le sue hostess, vista la sua esperienza ultra decennale con l'Us Avellino 1912 cominciata ai tempi di Casillo. Indiscrezioni che Nello Martone non conferma ma non smentisce. «Per ora siamo in una fase spiega il digì di valutazione per i dipendenti e non solo. Non abbiamo pregiudizi anche se è chiaro che faremo le nostre valutazioni per perseguire gli obiettivi che ci siamo preposti». Di Somma e Capuano? «Il discorso vale anche per loro, ma saremo più chiari nella conferenza stampa che terremo venerdì o al massimo lunedì prossimo, subito dopo il pagamento degli stipendi ai tesserati. Non mi sbilancio neanche sulla divisione delle quote e sul diritto di recompra, ne riparleremo in quella occasione». Perché Martone ha messo in piedi la cordata Izzo- Circelli e perché ha puntato proprio sull'Avellino è una domanda inevitabile. «Avellino è storia, passione, competenza, fame di calcio e dieci indimenticabili anni di serie A. La scorsa estate ho fatto conoscere i due imprenditori sanniti e ho capito da subito che entrambi avevano la mia stessa idea di calcio: ovvero una azienda seria che ha obiettivi e che programma con serietà per ottenerli. C'era la possibilità di rivelare questo club glorioso che fa gola a tutta Italia, perché non avremmo dovuto provarci?».



E De Cesare perché non ha voluto mollare? «Non lo so. Credo che avrà avuto i suoi motivi: ha comunque ottenuto una promozione ed uno scudetto e alla fine è stato costretto a cedere non per volontà sua. La Idc ha saputo aspettare, è stata molto seria ed ha rispettato tutti i passaggi necessari ed alla fine ha ottenuto ciò che voleva». Di certo la nuova società ha una grande responsabilità. «Sappiamo che i tifosi continua Martone - sono scottati ed anche un po' stanchi, ma noi lavoreremo in modo serio e coscienzioso, cercando di dare stabilità al club senza illudere nessuno». La rosa cambierà volto a gennaio? Come si opererà sul mercato? «La squadra rispecchia i valori classici del lupo: sta lottando ed ha alzato la testa in un momento difficile. Poi si può sempre migliorare nella vita, come nel calcio però di mercato ne riparleremo dopo Natale». Quale è il sogno di Nello Martone? «Prima di tutto di essere ricordato come uomo e poi come direttore generale. Per me questo è un sogno che si avvera: ad Avellino ho fatto tutto il settore giovanile e qui ho debuttato tra i professionisti. E' il mio grande amore, la città dove sono nati i miei figli Antonio e Andrea, cosa altro potrei desiderare? Qualcosa sì, ma di certo non la vengo a dire a voi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA