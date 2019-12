Nella lettera spedita alla Befana, Eziolino Capuano ha chiesto l'ingaggio di un forte portiere. Sarà anche per questo che Aniello Martone appare intenzionato ad accontentarlo con l'acquisto di un elemento tra i più esperti della categoria che, almeno sulla carta, risulta Forte di nome e di fatto. Salvo imprevisti nel corso della trattativa che sarà possibile aprire ufficialmente il 2 gennaio, infatti, nella serata di ieri la dirigenza ha sciolto la riserva e deciso di puntare in maniera decisa sull'estremo difensore da mettere in concorrenza con Alessandro Tonti. Registrato già nei giorni scorsi il no della Ternana per Richard Marcone, 26enne ex Rieti che in estate era stato ad un passo, ma valutato pure come eccessivo il rapporto qualità - prezzo di Marco Bleve, 24 anni in uscita dal Lecce, e Marius Adamois, under 21 lituano della Lazio che non ha trovato spazio a Catanzaro, Aniello Martone ha virato in maniera decisa su una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Francesco Forte, 28enne in forza alla Carrarese che vanta oltre 300 presenze nel campionato di terza serie. Fisico da granatiere, è alto 1,88cm per 75 chilogrammi di peso, Forte è intenzionato a lasciare Carrara (14 punti dal Monza capolista) dove ha disputato tutte le 19 partite da titolare. Legato ai canarini di Maccarone e Tavano da un anno di contratto con opzione per il secondo solo in caso di promozione in B, però, l'estremo difensore calabrese ha colto con grande entusiasmo l'interessamento dell'Avellino anche perché conosce personalmente Aniello Martone per averlo avuto a Caserta. Nella sua carriera Forte ha incrociato spesso l'Avellino a partire dalla stagione 2009/10 quando difese, come under, i pali della Vigor Lamezia, società dove si è formato disputando 118 partite tra serie D e C 2 in cinque anni. Scavando nel suo curriculum, emerge lampante il fatto che Forte abbia quasi sempre giocato da titolare: 30 presenze al Gavorrano in C2 nel 2013/14; 33 presenze complessive l'anno successivo, ancora in C, tra Aversa Normanna e di nuovo la Vigor Lamezia; 68 nei due anni a Macerata in C; 36 nel 2016/17 distribuite tra Casertana e Rende prima di vincere lo scorso anno la coppa Italia con la maglia della Viterbese. A sigillo della sua esperienza in terza serie c'è anche il premio come miglior portiere della stagione 2016-2017 nella sezione Lega Pro Best Awards stagione 2016-2017. A decretarlo furono due giurie, una tecnica e una popolare, dell'Italian Sport Awards/Oscar dello Sport assegnato da una platea composta da oltre cento giornalisti sportivi, allenatori, calciatori, direttori sportivi, direttori marketing e uffici stampa. Credenziali importanti che hanno spinto Martone a metterlo in cima alla lista della spesa anche perché a Carrara si respira un'area di delusione essendo ormai svanito il sogno promozione. L'unico ostacolo alla trattativa, ma la volontà del calciatore dovrebbe pesare tantissimo sulla bilancia della decisione finale, potrebbe essere dato dal fatto che Gianluca Berti, direttore sportivo dei canarini (tra l'altro ex portiere) è già alla ricerca di un altro estremo difensore per l'infortunio accorso a Pulidori, il secondo di Forte. Il 2 gennaio, in concomitanza con l'apertura dei trasferimenti e l'ingaggio di un direttore sportivo, l'Avellino busserà ufficialmente alla porta della Carrarese attraverso il suo agente Maurizio De Rosa che rappresenta anche Salvatore Caturano, attaccante della Virtus Entella entrato nel novero dei preferiti da Martone e Capuano ma che difficilmente arriverà alla luce del costo eccessivo dell'operazione comprensiva di indennizzo richiesto dai liguri. Più che di rinnovamento, infine, c'è aria di smobilitazione e rivoluzione a Catania. Di conseguenza, esattamente come accade in queste ore per le altre società, pure l'Avellino sta sbirciando nell'organico degli etnei dove oltre a Di Piazza, attaccante richiesto da mezza serie C con il Bari in pole, a Martone piacerebbe mettere le mani su Giuseppe Rizzo, centrocampista di rottura che ha timbrato 14 volte il cartellino da titolare in questa stagione. A differenza del bomber e degli altri big, però, Rizzo (solo omonimo di cognome di Alessio che lo scorso anno ha già vestito la maglia biancoverde) non ha uno stipendio altissimo e per questa ragione è tra i pochi ai quali Lo Monaco e Pulvirenti hanno proposto di restare decurtandosi lo stipendio del 30%.

