Lo spettacolo è sugli spalti oltre che in campo. Il protagonista è sempre lui: Eziolino Capuano che in tribuna, allo stadio Gaetano Bonolis, è irrefrenabile come sempre.

Un vero e proprio uragano che Carlo Musa e l'addetto stampa Giuseppe Matarazzo riescono a stento a contenere. Gli auricolari sono attaccati al cellulare ma alla fine preferisce non usarle. Il tono di voce è a tratti alto, a tratti più calmo però prima del rigore il tecnico si arrabbia per la sostituzione ritenuta tardiva di Albadoro. Alla fine l'analisi tocca a Giuseppe Padovano, per la prima volta sulla panchina dell'Avellino da quando Capuano ha sostituito Ignoffo. «Dispiace molto aver perso per un episodio. Con un po' più di attenzione sottolinea Padovano - avremmo portato a casa un punto importante e sicuramente l'umore sarebbe stato migliore perché è innegabile che perdere una partita del genere al novantesimo fa male a tutti. Abbiamo affrontato una squadra forte che probabilmente sta anche deludendo le attese. Ci portiamo a casa però la prestazione, la capacità che abbiamo avuto anche di soffrire e sono sicuro che già col Catania proveremo a rialzare la testa. Abbiamo due giorni per prepararla, le idee sono chiare: servirà come sempre lavoro e concentrazione».

Mai però dimenticare la strada fatta sinora. «A differenza del Teramo, l'Avellino è partito in ritardo e secondo i programmi di inizio stagione avrebbe dovuto salvarsi all'ultima giornata. Ecco perché gli attuali ventisette punti rappresentano un buon bottino. Puntiamo a salvarci ed eventualmente ad ottenere qualcosa di più. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo». Tra i protagonisti di ieri c'è stato sicuramente Alessandro Tonti, caricato forse anche dalla concorrenza visto l'arrivo di Dini. «Tonti ha risposto alla grande. Sa cosa fare. Anche Evangelista ha avuto il suo momento. Dobbiamo esser tutti attivi e dobbiamo tutti impegnarci per dare il meglio per l'Avellino, nonostante le difficoltà che ci sono».

Padovano si sofferma anche sui cambi nel secondo tempo. «Abbiamo provato a cambiare qualcosa nella ripresa passando al 3-5-2 perché soffrivamo sulla nostra destra. L'esclusione iniziale di Rossetti? Solo una scelta tecnica». Il mercato intanto rappresenta la soluzione per tamponare l'emergenza. «La società è già al lavoro. Spero - continua il secondo di Capuano - che in settimana possa arrivare qualche calciatore visto che siamo molto corti e non a caso oggi (ieri) lo si è notato con la posizione insolita in campo di alcuni calciatori». Le urla di Capuano, al di là delle indicazioni date al telefono a Cristian Vecchia in panchina, non sono arrivate direttamente a Padovano. «Non lo sentivo perché ero preso dalla gara, ma tutti conosciamo Capuano. Penso che come a me, anche a lui bruci tanto la sconfitta».

Da un protagonista ad un altro. Per Alessandro Di Paolantonio non è stata una domenica come tutte le altre ma molto speciale. Teramo è la sua città: qui ha vinto e qui ha lasciato il segno come testimonia anche la targa ricordo che il club gli ha regalato prima del fischio di inizio. «Certo non posso negare sottolinea il capitano del lupo che un pizzico di emozione l'ho provata eccome, ma poi mi sono concentrato solo sulla partita. Per come si era messa avevamo creduto di esser in grado di strappare un punto. Abbiamo disputato una buona gara, nonostante le tante difficoltà e i tanti calciatori adattati, primo fra tutti Laezza che secondo me è stato davvero bravo. Dovevamo aspettarli bassi per poi ripartire con Alfageme e Micovschi. Il Teramo non ha rubato nulla, forse meritava qualcosa in più. Noi però non abbiamo il tempo di piangerci addosso. Pensiamo al Catania e a riprendere subito il cammino». A proposito di Teramo Di Paolantonio è contento per la crescita del club. «Sono felice per la squadra e per la città perché sta pian piano tornando quella di un tempo. Sono andato vicino al gol ma purtroppo non ci sono riuscito. Non importa, ripeto pensiamo al Catania prima, e al Picerno poi». Degli errori va fatto tesoro ma la società deve fare la sua parte. «Tutti ci mettiamo l'anima e ci sacrifichiamo per questi colori. Dopo il rigore parato ci siamo abbassati troppo e ci hanno puniti al novantesimo. Non cerchiamo alibi, ma credo serva qualcosa dal mercato. Se vado via? Ho dato ampia disponibilità alla società per rimanere qui fino al termine della stagione. Darò sempre il sangue per questi colori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA