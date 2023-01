L'ora del bomber sta per scoccare. Entro questa sera l'Avellino lancerà l'assalto decisivo all'attaccante che Massimo Rastelli ha chiesto di avere a sua disposizione già da domani pomeriggio. Il tecnico di Pompei, che questa mattina sarà a Montefalcione per il solito summit con l'area dirigenziale, ha già espresso il suo pensiero in maniera esplicita. Per il suo progetto biennale vuole solo calciatori funzionali e di qualità.

Una considerazione ribadita più volte in camera caritatis a Montefalcione che rischia tuttavia di cozzare con le aspettative della tifoseria, delusa e nuovamente depressa dopo il pareggio di Agropoli. La reazione degli ultrà, che al termine del match del Guariglia hanno contestato presidente e direttore sportivo, potrebbe influire sulle imminenti mosse dando la scossa decisiva alla scelta del bomber. Scelta che da parte sua Rastelli ha già operato indicando in Michele Marconi del Sudtirol l'alternativa alla suggestione Mirco Antenucci, attaccante del Bari che difficilmente si muoverà dalla Puglia prima degli ultimi giorni di mercato. Un rischio troppo alto da correre ma soprattutto un investimento addirittura superiore a quello di Michele Marconi che soddisfa in pieno le esigenze del mister.

Il 33enne di Grosseto, 7 presenze e 1 gol finora con la maglia dei Tirolesi, ha avuto modo di confrontarsi nelle ultime ore sia con la dirigenza irpina che con il tecnico. Da parte dell'ex Pisa c'è il massimo gradimento al trasferimento con formula biennale e opzione sul terzo anno. Per la società del presidente D'Agostino, intenzionata ad accontentare l'allenatore, si tratterà di un sacrificio economico importante destinato comunque ad essere pareggiato dalla cessione di Jacopo Murano messa ormai in preventivo. Per l'ex Perugia c'è in questo momento l'imbarazzo della scelta anche se l'Avellino ha ribadito al suo agente che intende cederlo in maniera definitiva. Dopo Potenza, Picerno, Crotone e Pordenone nelle ultime ore si è rifatto avanti con insistenza il Monopoli.

Oltre a Michele Marconi, assistito da Kael Grimaldi che ha proposto invano ai lupi anche l'acquisto di Michele Guida, 24enne del Taranto, Enzo De Vito è intenzionato a mettere a disposizione di Rastelli pure Mamadou Tounkara, 26enne in uscita dal Cittadella. In questo caso la scommessa è tutta dell'operatore di mercato che, onde evitare di gravare sulle casse sociali, ha concordato con il Cittadella la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei biancoverdi. L'affare è dato in dirittura di arrivo e confermato dall'acquisto del Cittadella di Tommy Maistrello attaccante del Renate che ha preso il posto dell'ex Lazio, Salernitana e Barcellona. Tounkara, gradito a Rastelli, passa comunque in secondo piano nelle priorità stabilite dall'allenatore che vede in Marconi la panacea ai mali del suo attacco.

Una priorità talmente impellente che ha fatto slittare a data da destinarsi le altre trattative anche se ieri Antonio Junior Vacca è uscito allo scoperto lanciando messaggi d'amore ai biancoverdi: Nei giorni scorsi- ha detto l'ex Venezia- ho espresso il mio gradimento all'Avellino attraverso il mio agente. Per adesso non so dire altro ma mi farebbe davvero piacere giocare in Irpinia anche perché conosco De Vito e tanti calciatori che mi hanno parlato bene di società e allenatore. Pochissime tuttavia sono le probabilità che la trattativa vada in porto esattamente come quella per Andrea Cittadino, 28enne del Trento. In questo caso Rastelli non ha ancora espresso il suo assenso. Una titubanza che con il passare dei giorni rischia di trasformarsi in bocciatura ma anche di far saltare lo scambio con Andrea Sbraga. Un altro problema da risolvere per De Vito che ieri sera ha provato a smussare la distanza con il Giugliano per il trasferimento di Gennaro Scognamiglio mentre Francesco Forte non sembra avere poi chissà quale premura di andare altrove. Quella appena iniziata, invece, sarà la settimana decisiva per il prestito di Marco Garetto alla Gelbison e di Claudiu Micovschi al Taranto. Ieri, infine, è stato ufficializzato il prolungamento di Francesco Maisto fino al 30 giugno 2026.