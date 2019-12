Una vittoria voluta, quella dell'Avellino, conquistata nel tempo di recupero per 3-1 contro la Sicula Leonzia, in una gara trasformata da Albadoro e Alfageme.



Dopo le tribolazioni sul fronte societario al Partenio scende in campo la Sicula Leonzia con una certa personalità, con il 4-3-3 classico. L’ Avellino risponde con il 3-4-3 e al primo affondo vero va in vantaggio: tiro dal limite di Di Paolantonio intercettato da Parisi che non sbaglia l’uno a zero.



La squadra di casa spinge ma Charpentier non chiude il match. Anzi si fa male intorno alla mezz'ora. Il francese è determinante per la squadra di Capuano che sbanda. E la Sicula ne approfitta per trovare subito il pareggio con Scardina.



La svolta la decide Capuano nel secondo tempo togliendo Karic per Alfageme. La partita sembra bloccata, c'è qualche tiro dalla distanza ma i siciliani mantengono la squadra in equilibrio. Il match diventa noioso, senza emozioni. Capuano non ci sta e mette dentro Silvestri e Rossetti per rianimare il centrocampo. Quando un deludente pareggio sembrava inevitabile, al 91' ci pensa Micovschi ad inventare: assist per Albadoro che anticipa Petta e di testa firma il due a uno. I minuti di recupero si allungano a 5 e all’ultimo minuto Alfageme riparte in contropiede e chiude la partita con il 3-1 che rilancia l'Avellino. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA