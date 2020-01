Ritrovare il tempo e lo spazio. Farlo dopo 21 giorni dall'ultima volta non sarà facile. Ne è consapevole Eziolino Capuano che non è mai solito piangersi addosso, ma che prima della sfida con la Vibonese (ore 15 al Partenio) non nasconde le possibili difficoltà, nella testa e nelle gambe, l'emergenza e un menù a disposizione che non è certo quello da ristorante stellato. Il tecnico è troppo esperto per negare a se stesso e agli altri che gennaio è un mese scivoloso, pieno di ostacoli che sono fuori dallo spogliatoio ma che influenzano l'atmosfera all'interno, e che riconfermarsi in questo girone di ritorno, in attesa del mercato, sarà complicato.

BERTOLO RESTA A CASA

Pur essendo in sintonia con la dirigenza biancoverde sugli obiettivi da raggiungere, ovvero il potenziamento della rosa in una ottica di prospettiva, Capuano avrebbe voluto accorciare i tempi vista la tripla squalifica di Laezza, Morero e Alfageme. Così non è stato. Non solo perché Musa e Martone vogliono ragionare con calma sui calciatori, ma prima di tutto perché l'esposto presentato alla Procura Federale blocca il mercato. E così anche tesserare Francesco Bertolo non è stato possibile e chissà quando lo sarà.

Se gli allenamenti sono una battaglia per arrivare pronti alla guerra, come Capuano ripete spesso nelle sue conferenze stampa, allora le indicazioni che sono arrivate dalle scorse settimane dovrebbero portare ad una squadra in partenza più equilibrata dal punto di vista tattico, ma agguerrita da quello mentale, visto che l'allenatore durante ogni seduta non perde occasione per scuotere i calciatori e spingerli ad una reazione emotiva e di orgoglio. Nella lista dei convocati non ci sono Abibi, chiaro segnale che non rientra più nei piani, e Palmisano per problemi fisici. Le scelte dunque sono obbligate e la fantasia mandata in soffitta. Davanti a Tonti tra i pali ci saranno Illanes, Zullo e Fallou. A centrocampo Cejak e Parisi (scatenatissimo nella amichevole contro il Carotenuto Mugnano) troveranno spazio sugli esterni con De Marco, Di Paolantonio e Silvestri sulla mediana impegnati ad arginare la Vibonese e a costruire la manovra. In attacco gli unici arruolabili sono Micovschi e Albadoro. A gara in corso però qualcosa potrebbe cambiare con Karic, che resta ancora un oggetto misterioso, spostati in avanti in un 3-4-3 che Capuano ha già con successo messo in campo a Monopoli e non solo. Le variabili sono poche (non ci sono attaccanti in panchina), le incognite diverse visto che bisognerà capire come la squadra ritornerà in campo dopo la lunga pausa, se tutti avranno ritrovato la condizione, se la testa sarà carica come vuole l'allenatore di Pescopagano che però ha più volte sottolineato che ciò che conta più di tutto è lo spirito. Uno spirito che deve perfettamente corrispondere alla identità di un popolo, quello irpino, da sempre orgoglioso, combattivo e fiero.

AL FIANCO DEGLI ALLUVIONATI

A proposito dei tifosi, la settimana è stata speciale ed all'insegna di una serie di belle iniziative al fianco dei supporter fortunati e di quelli che sono in lotta come i bambini di pediatria del Moscati o il piccolo Ascanio di Mercogliano. Tanti saranno anche quelli sugli spalti oggi visto che la società biancoverde si è schierata al fianco delle popolazioni alluvionate di Cervinara, San Martino e Forino, comuni messi in ginocchio dall'alluvione dello scorso dicembre. La risposta è stata molto positiva: le scolaresche dei tre paesi e gli under 18 saranno ospiti del presidente Luigi Izzo, insieme a loro ci saranno anche insegnanti e rappresentanti della amministrazione comunale. Il tutto per un numero che si aggira intorno alle trecento persone. Senza dimenticare che i prezzi dei biglietti sono stati abbassati con la curva al costo di otto euro, fino alla giornata di ieri, e i botteghini aperti dal giovedì, a differenza dell'era De Cesare. C'è ancora da potenziare il sistema di vendita di Viva Ticket in Alta Irpinia, pochi i punti a disposizione rispetto alle richieste dei tifosi biancoverdi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA