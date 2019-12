La Casertana espugna il Libero Liberati di Terni e conquista la prima vittoria stagionale in trasferta riscattando la brutta prestazione e la debacle casalinga nel derby contro la Paganese di domenica scorsa. Per le fere terza sconfitta in casa in questa stagione. Inizio sotto ritmo, poi il forcing del secondo tempo non è servito per conquistare almeno un punto. La Ternana tiene basso il ritmo dei primi minuti di gioco, gira lentamente il pallone cercando di allargare le maglie della difesa ospite ma la Casertana si difende senza problemi. Dopo due minuti è Palumbo a cercare la conclusione dalla distanza che si spegne lontano dalla porta difesa da Crispino. Gli uomini di Gallo sfogano il possesso palla sulle corsie laterali con Parodi e Mammarella che arrivano spesso al cross dal fondo.



Al quarto d'ora il terzino calcia una punizione insidiosa dove Caldore è provvidenziale nel metterci la testa anticipando Suagher che era pronto a colpire a botta sicura. È di Laaribi il primo tiro verso la porta difesa di Tozzo con quest'ultimo devia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, da sinistra Zito mette un pallone al bacio per l'inserimento di D'Angelo che in terzo tempo trova il quinto gol stagionale e il vantaggio a sorpresa. I rossoverdi faticano a trovare una reazione degna di nota, troppo lenta la manovra. Alla mezz'ora è clamorosa l'occasione divorata da Partipilo che, tutto solo nell'area di porta, non trova la deviazione vincente mandando a lato un bel cross di Mammarella. Dopo 2' sono ancora loro a creare un'altra palla gol che Partipilo non sfrutta a dovere calciando fuori dallo specchio di porta.

Nella ripresa la Ternana parte all'attacco e dal calcio d'angolo di Mammarella, Sini va vicinissimo al gol di pareggio con una rovesciata che termina di pochissimo a lato. Le fere spingono con insistenza ma Ferrante e soprattutto Partipilo sono troppo imprecisi sottoporta. La difesa della Casertana tiene botta con Caldore particolarmente sollecitato sul centro sinistra.

Gli umbri collezionano occasioni da gol una dopo l'altra, stavolta è Defendi a chiamare in causa Crispino che compie un'ottima uscita. Al 21' sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con una bell'azione di Zito che mette al centro un gran cross che Origlia non riesce a deviare, la palla torna a Zito che colpisce l'esterno della rete. Da qui la Casertana non passa più la propria metà campo. A testa bassa assedia l'area presidiata dai difensori campani ma la Ternana conquista solamente calci d'angolo che risultano vani al raggiungimento del gol del pareggio. La Casertana si difende strenuamente e porta a casa la prima vittoria stagionale in trasferta.

