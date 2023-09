La Casertana è tornata da Latina con la consapevolezza di aver già preso la strada giusta per disputare un buon campionato, sebbene non sia mancata una punta d'amarezza per le occasioni mancate nel secondo tempo che le avrebbero potuto regalare i tre punti della vittoria. La squadra comincia a girare già con maggiore regolarità in termini di gioco e la condizione fisica appare in crescita tant'è che fino all'ultimo minuto di recupero ha stretto il Latina nella propria metà campo alla ricerca, appunto, del gol vittoria. Soprattutto, è una squadra in grado di cambiare pelle dal punto di vista tattico.

Il passaggio al 3-5-2 operato da Cangelosi nella ripresa, mettendo momentaneamente da parte il suo fedele 4-3-3, ha sortito i suoi effetti in termini di pericolosità offensiva e di tenuta difensiva concedendo al Latina soltanto un contropiede insidioso. È mancato solo il gol, magari anche dovuto all'assenza di una punta di peso a centro area per cui i diversi cross effettuati dalle fasce sono stati sistematicamente preda della difesa avversaria. Ad ogni buon conto, in considerazione del fatto che quello di Latina era un impegno sulla carta insidioso, uscire indenni dal "Domenico Francioni" può essere comunque considerato un risultato soddisfacente. Fatto sta che, neanche il tempo di analizzare la gara di giovedì che già domani la Casertana tornerà nuovamente in campo per un'altra trasferta. La compagine rossoblù sarà ospite del Potenza, reduce da un netto kappaò subito in casa della Juve Stabia, squadra che condivide con la Turris la posizione di vertice della classifica.

Ieri ripresa degli allenamenti, sebbene in maniera leggera soprattutto per chi è sceso in campo a Latina. Carretta è ancora alle prese con l'infortunio rimediato contro il Benevento e anche ieri ha continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato. Discorso simile anche per l'altro attaccante Montalto, anch'egli alle prese con qualche piccolo problema fisico. Difficile vederli in campo domani, si spera nel solo Carretta ma la sua situazione sarà valutata attentamente. A Latina Cangelosi ha operato solo un cambio rispetto all'undici iniziale visto all'opera contro il Benevento, per cui è legittimo ipotizzare, stavolta, qualche novità in più rispetto alle due precedenti partite finora disputate dalla compagine rossoblù.

Intanto, la Casertana ha ufficializzato l'arrivo di Luca Calapai, trentenne terzino destro negli ultimi due anni nelle file del Crotone con 14 presenze nel campionato di serie B 2021/2022, mentre l'anno scorso in Lega Pro ha timbrato trenta volte il cartellino. Negli anni precedenti, cinque stagioni consecutive, di cui tre in serie cadetta, con la casacca del Modena e tre con il Catania, preceduta da un'altra apparizione in serie B a Carpi. «Sono contentissimo di approdare a Caserta ha dichiarato Calapai dopo la firma del contratto Ricordo le sfide con la Casertana quando giocavo a Catania. Ho toccato con mano una piazza calda e affamata di calcio. Ringrazio la società per questa opportunità, sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dello staff per dare il mio contributo a questo gruppo che può contare su calciatori importanti». Calapai si è subito messo a disposizione dell'allenatore, anche se è in ritardo di condizione essendo stato pescato dal mercato degli svincolati.

Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per i tifosi della Casertana per i quali è prevista la disponibilità di cinquecento posti; 13 euro il costo del tagliando d'ingresso, si spera che anche per questa trasferta, come avvenuto a Latina, possano essere oltre duecento i tifosi al seguito della squadra. Da segnalare, infine, che il match Casertana-Catania, in programma al "Pinto" l'1 ottobre e valido per la sesta giornata di campionato, è finito sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio del Viminale. Ravvisati profili di rischio per l'ordine pubblico, è stato suggerito, in sede di riunione del Gos, di attivare la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Catania esclusivamente per il settore ospiti, oltre a prevedere un adeguato impiego di steward nonché il rafforzamento dei servizi di filtraggio e prefiltraggio. Il 2 settembre di sei anni fa si verificarono disordini, sebbene lontano dal "Pinto".