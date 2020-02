Un finale thrilling, quello tra Casertana e Picerno. Quando la partita sembrava avviata su un modesto 0-0, ormai al 93esimo minuto, Kosovan porta in vantaggio gli ospiti facendo scendere il gelo sulla squadra di casa.



Che però, non si arrende e dopo due minuti, ormai a fine partita al '95esimo, trova il pareggio con Tascone. Per la Casertata è l'ennesimo pareggio, il quarto nelle ultime cinque partite. Il Picerno al momento è a -3 dalla Vibonese, che occupa l’ultimo posto disponibile per la salvezza, senza passare dai playout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA