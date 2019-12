Vince in trasferta, la Casertana, battendo la Ternana e conquistando la prima vittoria stagionale fuori casa. Un risultato ottenuto lasciando agli avversari il controllo del gioco e difendendosi.



Il gol arriva al primo vero affondo della Casertana. Prima Laaribi tira forte verso la porta difesa da Tozzo, obbligandolo alla deviazione in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, Zito mette un pallone perfetto per D’Angelo che trova il quinto gol stagionale.



La squadra campana controlla, lasciando una clamorosa occasione agli avversari solo alla mezz'ora. Poi la Ternana riesce solo a collezionare numerosi calci d'angolo, ma la Casertana chiude in vantaggio il primo tempo.



Nella ripresa la Ternana va vicinissima al gol di pareggio con una rovesciata di Sini che termina di pochissimo a lato. I padroni di casa spingono ma la difesa della Casertana resiste. Gli umbri collezionano occasioni da gol una dopo l’altra, ma proprio nel mezzo del pressing al 21’ sono i campani ad andare vicini al raddoppio con una bell’azione di Zito che mette al centro un gran cross che Origlia non riesce a deviare, la palla torna a Zito che colpisce l’esterno della rete.



Da quel momento la Casertana rinuncia anche al contropiede, ma difende bene fino a conquistare la vittoria.

