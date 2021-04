Cavese al lavoro in vista di Palermo: Montaperto out per una lussazione

La Cavese ha ripreso oggi il lavoro infrasettimanale dopo la pausa forzata di domenica. Dopo il rinvio del derby con la Turris, gli aquilotti renderanno visita domenica pomeriggio al Palermo. Al Simonetta Lamberti mister Maiuri ha potuto lavorare col gruppo al completo.

Unica eccezione l'attaccante esterno Montaperto, che dovrà stare fermo in bacino di carenaggio per alcune settimane a causa di una lussazione al gomito sinistro rimediata sabato in allenamento. A pieno regime invece Nunziante, Natalucci e Calderini, che avevano saltato gli ultimi impegni ufficiali.

Le gare dello scorso weekend hanno visto la Paganese aumentare il vantaggio sugli aquilotti, aggrappati ormai alla sola speranza di agganciare il Bisceglie in classifica. La Cavese ha vinto entrambi gli scontri diretti coi pugliesi e potrebbe piazzare in extremis il colpo di coda utile a evitare la retrocessione diretta.

Quella di Palermo, così come le ultime gare, rappresenta un ennesimo crocevia fondamentale per continuare a sperare. E le speranze, appunto, passano solo per un successo contro i rosanero. Missione impossibile? Anche il match col Teramo sembrava esserlo e fin quando la matematica non emetterà un verdetto definitivo, la truppa di Maiuri è chiamata a crederci fino all'ultima goccia di sudore.