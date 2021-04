Cavese, lunch match col Teramo: Maiuri: «Facciamo gli uomini!»

«Se vogliamo tentare la scalata, non possiamo cedere a livello caratteriale. Insomma, facciamo gli uomini!». Vincenzo Maiuri è categorico con la sua Cavese, chiamata domani al lunch match delle 12.30 contro il Teramo. Gli aquilotti sono reduci da ben dieci sconfitte di fila, l'ultima delle quali a dir poco umiliante con la Ternana. E il tecnico biancoblu pretende tutto dai suoi calciatori.

«Ci dobbiamo credere. È una partita che può alimentare ancora quella fiammella e dobbiamo dare tutto per tenerla accesa. Credo che domani la squadra avrà una grandissima reazione di orgoglio in campo. Ed è chiaro che occorra personalità per potersi assumere grandi responsabilità, senza cercare alibi per eventuali errori».

Il 7-2 di Terni è difficile da dimenticare, sebbene Maiuri riesca a trarre un atteggiamento positivo dei suoi, «fino al loro terzo gol, dopo il quale credo che un crollo di autostima fosse quasi fisiologico, visto che venivamo comunque da nove ko consecutivi. La partita con la Ternana ha comunque dato un colpo forte alla nostra autostima, inutile girarci intorno».

L'allenatore degli aquilotti ha una sola ricetta da qui al termine della stagione: «Gli appuntamenti sono sempre meno e dovremo farci trovare pronti a sfruttare ogni occasione. I ragazzi forse soffrono di un peso enorme sulla coscienza per quanto accaduto finora. Ma a questo punto della stagione bisogna mettere alle spalle il passato, perché abbiamo capacità di poter puntare al massimo risultato».

Per la sfida col Teramo, tornano tra i convocati dopo una lunghissima assenza De Vito e De Marco. Problemi fisici per Nunziante, che salterà l'appuntamento al Simonetta Lamberti insieme a Natalucci e Calderini. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati biancoblu.

PORTIERI: Kucich, Paduano, Russo

DIFENSORI: De Franco, De Vito, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Ricchi, Semeraro, Senese

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Matera, Pompetti, Scoppa

ATTACCANTI: Bubas, De Rosa, Gatto, Gerardi, Montaperto, Senesi