Cavese-Turris rinviata al 28 aprile: accolta l’istanza dei corallini

Istanza presentata e accolta. Su richiesta della Turris, slitta al 28 aprile – fischio d’inizio alle ore 15.00 – il derby del Simonetta Lamberti contro la Cavese. La gara, inizialmente in programma per domenica 18 aprile alle ore 20.30, è stata rinviata dalla Lega «preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Turris».

La richiesta di rinvio è stata formalizzata dal club corallino alla luce degli otto casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo squadra la scorsa settimana – tra mercoledì e venerdì – con sei calciatori coinvolti. Di mezzo, la gara contro la Ternana. L’istanza di rinvio è stata formulata in base alla previsione del punto 4 delle «Disposizioni gare Lega Pro – Emergenza Covid-19», che accorda ai club la possibilità di beneficiare di un rinvio «qualora, in un arco temporale di cinque giorni solari consecutivi, quattro o più calciatori della rosa della prima squadra di una società dovessero risultare positivi al virus».

Nel frattempo, la Turris resta in attesa degli esiti dei tamponi effettuati in giornata, come da protocollo.