La Gelbison aspetta il Foggia, De Sanzo: «Gara molto difficile»

La Gelbison dopo le fatiche di Coppa Italia, manifestazione che ha dovuto abbandonare al primo turno per aver perso nel recupero con la Turris, si tuffa in campionato dove nelle ultime due giornate ha centrato altrettanti succesi e spera di fare il tris ospitando il Foggia al Torre di Pagani, casa (provvisoria dei cilentani in attesa di spostarsi ad Agropoli dove stanno ultimando i lavori di adeguamento del Guariglia), per questo match con i rossoneri che presentano in panchina un nuovo tecnico Fabio Gallo, l'omologo dei rossoblu cilentani Fabio De Sanzo, dopo aver dato spazio in Coppa a molti giovani, è orientato a riproporre la stessa squadra che ha vinto a Cerignola, con il collaudato 3-5-2: «Per noi - ha detto il trainer calabrese - sarà una gara molto difficile al di là della classifica che vede il Foggia in coda, ma la qualificazione e l'arrivo del nuovo allenatore sono elementi che ci devono portare ad affrontare il confronto con grande attenzione per condurre in porto un altro risultato utile. I ragazzi in questa settimana hanno lavorato molto bene e sono fiducioso». Intanto scongiurata l'assenza dei tifosi del Foggia, infatti, saranno presenti al Torre anche dopo l'incontro con GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) che ha stabilito il percorso che dovranno seguire per giungere nell'impianto paganese. Si annunciano 250/ 300 al seguito dei rossoneri pugliesi. Il fischio d'inizo è previsto per le ore 17.30 arbitra Petrella di Viterbo.