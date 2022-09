Gelbison a Cerignola, De Sanzo: «Dobbiamo essere umili e lottare»

Dopo la seduta di rifinitura alla vigilia della sfida che attende la Gelbison a Cerignola, nel match valido per la sesta di andata della serie C, come al solito a parlare in sede di presentazione è il tecnico Fabio De Sanzo, da due settimane alla guida della formazione cilentana: «Siamo attesi da una partita difficile contro una squadra che ha allestito un organico di buon livello che punta ai quartieri nobili per cui non sarà semplice, ma ho ribadito ai ragazzi che dovremo rimanere umili e lottare su ogni pallone, poi al triplice fischio tireremo le somme. Al di là del risultato mi interessa notare la crescita del gruppo. La nostra mission resta la permanenza in categoria e non voglio sentire parlare di altri obiettivi». Per questa gara De Sanzo, recupera Graziani, al rientro dopo la squalifica, ma perde Cargnelutti, per problemi agli adduttori, out anche Correnti. Si gioca domani con inizio alle ore 17.30 dirige: Sfira di Pordenone.