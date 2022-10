Giugliano, la trasferta di Taranto un importante banco di prova

Si torna a giocare di domenica e per il Giugliano è tempo di nuove sfide. Più che insidiosa quella che attende domenica la compagine di Raffaele Di Napoli, impegnata in trasferta sul terreno dell'ostico Taranto. I pugliesi sono guidati in panchina da Eziolino Capuano, vecchia conoscenza del calcio campano. I gialloblu di Di Napoli, al rientro dopo un periodo di stop dovuto all'influenza, si presenteranno allo Iacovone di Taranto privi di Oyewale, ancora infortunato, ma con De Rosa nuovamente disponibile. "Sarà una bella sfida - spiega il ds Antonio Amodio - Il Taranto è squadra forte sul proprio campo, ma noi ci siamo preparati al meglio".