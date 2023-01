Giugliano, quinto colpo di mercato: preso il portiere greco Siamatas

Un nuovo portiere per il Giugliano di Raffaele Di Napoli: è il greco Christos Siamatas, classe 2003. Il club gialloblu ha comunicato di aver trovato un accordo a titolo definitivo.

Siamatis è il quinto calciatore arrivato durante il mercato di riparazione. Prima dell'estremo difensore ellenico, alla corte del tecnico Di Napoli erano arrivati Scognamiglio, Sorrentino, Ciuferri e Eyango, tutti utilizzati finora con il contagocce dall'allenatore dei tigrotti.

La squadra ha ripreso oggi la preparazione in vista del derby di domenica con la Turris: si giocherà in casa dei corallini e per entrambe le squadre è un match da non fallire. Il Giugliano non vince da oltre un mese e mezzo; la Turris invece è regalata nei bassifondi della classifica.