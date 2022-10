Giugliano, sconfitta di misura sul campo del Messina

Sconfitta di misura (1-0) del Giugliano, che cade sul campo del Messina fanalino di coda del girone. Buon Giugliano nel primo tempo: i gialloblu si difendono con ordine e provano in qualche occasione a rendersi pericolisi in zona offensiva. La prima frazione di gioco termina in parità. La gara si sblocca in avvio di ripresa, dopo meno di sessanta secondi: è Curiale a piazzare le zampata vincente. Il Giugliano prova a reagire: il tecnico Di Napoli getta nella mischia anche Nocciolini, ma il risultato non cambia. Resta il rammarico per un match che sembrava essere ampiamente alla portata dei tigrotti, che nel turno precedente avevano demolito la Turris.