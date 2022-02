Juve Stabia, Altobelli rilancia: «Rimettiamoci subito in carreggiata»

Un gol, e l’urlo strozzato in gola. Non è bastata la prodezza dalla lunga distanza ad evitare il tracollo ad Avellino. La Juve Stabia torna a casa dal derby a mani vuote, e per Altobelli, tra i protagonisti del match con gli irpini, l’amarezza di un’occasione persa: «Si, c’è rammarico – conferma il mediano di Sottili -, avevamo preparato bene la sfida, e per tutta la prima parte della gara avevamo anche tenuto testa ad un ottimo Avellino. Poi, alla distanza, il giorno in meno di riposo, ha pesato. Non bisogna dimenticare che il campionato è ricominciato solo domenica, ed i carichi non sono quelli di sempre».

Il gol, la gioia solo a metà: «Sono contento per la marcatura, ma dispiaciuto perché non ha portato punti, avrei preferito non segnare e tornare a casa muovendo la classifica, ma ormai bisogna solo rimettersi in corsa, riprendere a lavorare». Domenica subito in campo, di nuovo al Menti, col Latina. «Dobbiamo provare a ripetere la prestazione vista col Foggia, cercare di dare continuità ai nostri risultati e provare a risalire la china. Giocare subito, dopo una sconfitta amara, può solo esserci d’aiuto se sapremo trasformare la delusione in carica agonistica».