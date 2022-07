Juve Stabia, Langella esalta Colucci: «Un vero leone, la scelta giusta»

Continua senza soste il ritiro della Juve Stabia a Pescocostanzo. Il team gialloblu sta lavorando duramente, seguendo le direttive del nuovo mister, Leonardo Colucci, a cui è stata affidata la conduzione della squadra dai fratelli Langella per il prossimo campionato: "Siamo particolarmente contenti della scelta fatta - queste le parole di Andrea, il presidente della Juve Stabia -. L'ho visto lavorare in questi primi giorni del ritiro, e mi sembra davvero un leone. Uno che guarda ai particolari, che non lascia nulla al caso, ma che sa anche scherzare e a tenere bene il gruppo. Il mercato? Sappiamo che qualcosa dovrà ancora essere fatto, ma siamo contenti del lavoro svolto fin qui dal nostro direttore Di Bari. Lui sa, insieme all'allenatore, cosa serve a questa squadra per poter dire la propria nel prossimo campionato. Fino ad ora però, abbiamo fatto un mercato in linea con quelle che erano le richieste della società, ed il progetto che dovrà guardare non solo alla prossima stagione ma ai campionati futuri, durante i quali vogliamo patrimonializzazione l'organico della Juve Stabia, e non basarci solo su prestiti o aiuti da altre squadre di categoria superiore".