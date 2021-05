Juve Stabia-Casertana, derby play-off Padalino: «Vogliamo arrivare lontano»

Ci crede, Padalino. I play-off da quinta della classe, un po’ come nel 2011, quando arrivò la prima promozione dell’era Manniello, la Juve Stabia, ora del duo Andrea e Giuseppe Langella, incrocerà domani pomeriggio la Casertana, in un inedito derby al Romeo Menti: “Affrontiamo una Casertana che si caratterizzata durante il campionato per un’identità di gioco ben precisa, con cui ha creato problemi un po’ a tutti. I play-off sono già di per sé un torneo a parte, figuriamoci un derby”. Il tecnico stabiese non ha chiesto nulla di particolare ai suoi: “Sono gare che danno stimoli già da sole. E poi, in fondo, a noi basta continuare ad essere semplicemente la Juve Stabia vista in queste ultime settimane. Dobbiamo avere la mentalità di questo girone di ritorno, e soprattutto non sbagliare l’approccio alla partita. Ma senza tensioni particolari. Abbiamo un avversario di fronte che si chiama Casertana, ma questo vuol dire poco, negli spareggi un avversario vale l’altro”. Una Casertana che, in campionato, ha sempre messo in difficoltà la Juve Stabia: “Ci avranno studiati, come noi abbiamo fatto con loro. Abbiamo un vantaggio con i due risultati a disposizione, ma questo non ci dà nessuna sicurezza, anzi, dobbiamo cercare di non rilassarci. Una sconfitta ci costringerebbe a lasciare anzitempo gli spareggi, e personalmente conto di arrivare quanto più avanti possibile”.